Tragedia care a inspirat proiectul

O platformă online unică în România a fost lansată recent, oferind un spațiu virtual pentru comemorarea celor decedați. Inițiatorul acestui proiect este Ștefan Zaharia, tatăl adoptiv al Dianei Maria, tânăra care a murit în vara anului 2024, după ce a fost atacată și ucisă de un urs pe traseul Jepii Mici din Bucegi.

Această tragedie a avut un impact profund asupra lui Ștefan Zaharia și a soției sale, cei doi simțind că trebuie să plece pentru o perioadă din România.

„La un moment dat, mi se părea că viața își bate joc de noi”

În timpul șederii în Italia, bărbatul a lucrat ca programator pentru o platformă de necrologuri, experiență care l-a inspirat să dezvolte un proiect similar în România.

„Acolo a trebuit să muncesc și coincidența face că am nimerit, într-un loc din Italia, ca și programator, în care se gestiona o platformă de necrologuri, deci ironia vieții. La un moment dat, mi se părea că viața își bate joc de noi și am simțit că poate are o legătură, că poate totul e conectat, dar am refuzat să cred”, a povestit tatăl adoptiv al tinerei pentru jurnaliștii Bună Ziua Iași.

Inițial concepută ca un omagiu pentru Diana Maria, platforma s-a transformat într-un proiect mai amplu. Zaharia explică: „După ce am aflat de necrologuri, am zis că aș vrea să dedic o pagină și Dianei Maria. Și nu exista așa ceva în România”.

Platforma, numită necrologuri.ro, permite utilizatorilor să creeze anunțuri funerare digitale, să adauge biografii, fotografii și mesaje de condoleanțe. O funcție unică este posibilitatea de a „aprinde“ o lumânare virtuală pentru persoana comemorată.

Platformă unică de necrologuri lansată în România

Lansarea platformei a întâmpinat inițial reticență din partea apropiaților.

Cu toate acestea, proiectul a evoluat rapid în primul an de la lansare, adăugând noi funcționalități și câștigând acceptare în rândul utilizatorilor.

Platforma oferă diverse opțiuni pentru comemorarea persoanelor decedate. „Pot adăuga necrologuri, un anunț funerar pentru a păstra memoria vie a persoanei pierdute. Se poate pune fotografia persoanei, biografia, ce a realizat în viață, mesaj de condoleanțe, cu titlu gratuit”, a detaliat Ștefan Zaharia.

Pentru a preveni abuzurile, adăugarea unui necrolog costă 9,99 lei. Această taxă minimă a redus cazurile de „glume proaste“ cu aproximativ 70%.

În viitor, platforma intenționează să adauge necrologuri din zona Moldovei și să introducă opțiunea de necrologuri private, gestionabile în cadrul familiei.

Mai jos, interviul acordat de Ștefan Zaharia pentru startupcafe.ro:

Reamintim că Diana Maria a murit în 2024, pe 9 iulie, după ce a fost atacată de un urs când se afla pe traseul Jepii Mici din Masivul Bucegi. Fata, care a fost târâtă de animal și a căzut în prăpastie, de la peste 100 de metri, s-a ales cu multe fracturi, iar impactul cu solul i-a fost fatal.

