„Cu imensă tristeţe anunţăm moartea iubitului nostru Chris. El a trecut în nefiinţă astăzi, în pace, la spital, după o scurtă perioadă în care a fost bolnav, înconjurat de familie” a declarat purtătorul de cuvânt al familiei, citat de BBC.

Cântărețul și compozitorul britanic Chris Rea, originar din Middlesbrough, a lansat în 1978 celebrul single de Crăciun „Driving Home for Christmas”. Piesa revine anual în topul britanic al single-urilor din 2007 încoace, ajungând pe locul 10 în 2021. Rea a lansat 25 de albume de studio, două dintre ele urcând pe prima poziție în UK Albums Chart.

Născut pe 4 martie 1951 în Middlesbrough, din tată italian (Camillo Rea) și mamă irlandeză (Winifred K. Slee), Rea s-a alăturat în 1973 trupei locale Magdalene, unde a început să compună. Cariera sa solo a devenit una lungă și de succes pe scena muzicală britanică.

La doar 33 de ani, Rea a fost diagnosticat cu cancer pancreatic, suferind nouă operații majore și petrecând 32 de săptămâni în spital, după cum relatează The Sun. Într-o apariție TV din 1994, el a mărturisit că „nu a trecut niciodată cu adevărat peste” diagnosticul primit, dezvăluind că pancreasul, vezica biliară și lobul stâng al ficatului i-au fost îndepărtate complet. Post-operator, a dezvoltat diabet de tip 1 și a rămas nevoit să ia zilnic 34 de pastile.

Rea a povestit emoționant momentul în care și-a anunțat soția, pe Joan Lesley – alături de care era încă din adolescență, de la 16 ani, în Middlesbrough, având una dintre cele mai longevive relații din industria muzicală – despre diagnostic. „A oprit mașina și a izbucnit în lacrimi”, a spus el. Cuplul are două fiice: Josephine (născută pe 16 septembrie 1983) și Julia Christina (născută pe 18 martie 1989).

Inspirat de propria sa situație grea, hitul de Crăciun s-a născut când Rea era șomer, fără un manager și cu permisul de conducere suspendat. „Joan a condus până la Londra cu Mini-ul să mă ia și să mă aducă acasă, iar în acea călătorie de Crăciun spre nord am scris melodia”, a rememorat artistul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE