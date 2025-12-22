„Situaţia în care se află sistemul judiciar la acest moment, nu s-a produs ca urmare a acţiunii unor forţe interne, şi nici a acţiunii unor forţe externe, ci s-a produs în momentul în care găşti din interiorul sistemului şi-au dat mâna cu găşti din afara sistemului şi, conjugat, fiecare pe palierul lui de competenţă, a reuşit să aducă un sistem judiciar care, într-adevăr, nu era perfect şi avea o serie de probleme reale, să-l aducă în stare de moarte clinică”, a declarat Bogdan Pîrlog.

Probleme structurale în sistemul judiciar

Procurorul militar a evidențiat mai multe probleme structurale care afectează funcționarea sistemului judiciar.

Una dintre cele mai grave este concentrarea puterii în mâinile unui grup restrâns de persoane din cadrul Secției de Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), mai susține el.

„Modificările care au fost promovate au creat un sistem prin care o majoritate în cadrul Secţiei de Judecători poate controla tot ce înseamnă justiţia relevantă în ţara asta. Este nevoie de cinci oameni. Sunt nouă membri aleşi, cu cinci dintre ei se formează o majoritate. Aceşti cinci oameni îl numesc pe al şaselea, şi anume pe preşedintele Înaltei Curţi. Nu există absolut niciun criteriu, îl numesc pur discreţionar”, a explicat Pîrlog.

Această majoritate are puterea de a numi președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și de a influența selecția președinților Curților de Apel. De asemenea, controlează promovarea judecătorilor la Înalta Curte și la alte instanțe superioare.

Lipsa criteriilor de meritocraţie și perpetuarea controlului

Un alt aspect îngrijorător menționat de Bogdan Pîrlog este lipsa unor criterii clare de meritocraţie în procesul de promovare a judecătorilor.

El a criticat calitatea evaluărilor și a interviurilor pentru pozițiile înalte din sistemul judiciar, considerându-le sub standardele acceptabile pentru performanța intelectuală și profesională necesară unui judecător de Înaltă Curte.

Pîrlog a subliniat că modificările aduse sistemului judiciar au creat un mecanism prin care cei aflați la conducere își pot asigura controlul și în viitor. Acest lucru se realizează prin influențarea procesului de selecție a membrilor viitorului CSM.

„De asemenea, în acest moment s-a încheiat şi în ceea ce priveşte obţinerea unei majorităţi viitoare în următorul CSM. Pentru că, la cum este acum sistemul de vot, în care se votează separat pe paliere, o minoritate îşi desemnează trei judecători membrii CSM, de către curţile de apel, doi de către Înalta Curte. Ori aceşti oameni timp de şase ani controlează recrutarea pentru a-şi asigura majorităţile astfel încât să se asigure că şi următorul CSM va fi tot al lor”, a declarat Pîrlog.

Procurorul Bogdan Pîrlog vorbește de un sistem feudal

Președintele Asociației Inițiativa pentru Justiție a descris noul sistem ca fiind „feudal”, sugerând că acesta a fost conceput de persoane din interiorul sistemului judiciar.

El a comparat situația actuală cu tentativa din 2018 de a destabiliza sistemul judiciar, afirmând că ambele au fost orchestrate de persoane cu cunoștințe detaliate despre funcționarea internă a sistemului.

„Nimeni nu putea să înţeleagă mecanismul, la fel cum tentativa din 2018 de a face praf sistemul judiciar de asemenea era lucrată tot cu oameni din interior”, a explicat Pîrlog.

Într-o postare pe Facebook din 20 decembrie 2025, Nicușor Dan a menționat că a primit sute de pagini de materiale relevante de la magistrați, detaliind problemele din sistemul judiciar.

