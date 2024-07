În vârstă de 34 de ani, Marcel Andrei, care e barman și instructor sportiv, şi-a început cariera în armată, fiind caporal, însă în urmă cu opt ani a decis să lase totul în urmă şi să plece în Anglia. În prezent locuiește în Tenerife, unde este chelner într-un restaurant de lux.

Este omul care trăieşte clipa, sociabil, glumeţ şi îi place să cunoască persoane noi. A spus că la „Insula Iubirii” 2024 a văzut rolul de ispită ca pe o provocare pe care a vrut neapărat să o experimenteze. Chiar dacă trăiește în Tenerife, el vine des și un România, unde deține o casă în București.

Cum arată casa lui Marcel, de la „Insula Iubirii”

Pe rețelele de socializare, ispita masculină de la „Insula Iubirii” 2024 și-a prezentat locuința. Nu stă cu chirie, e vorba despre propria lui vilă, care are și piscină, jacuzzi, saună, o curte mare, frumos amenajată, fiind ideală pentru petreceri, scrie viva.ro.

Are un gard viu, din brazi, pe lângă piscină, terasă, saună și zonă de grătar, toată curtea fiind amenajată cu gazon verde, însă asta nu este tot. Nu doar curtea este foarte mare, ci și casa. Interiorul vilei e amenajat în stil minimalist și modern, un living open-space cu bucătărie, ce se întinde pe o suprafață mare, în nuanțe de crem, alb și negru, dar și două băi.

Casa are trei dormitoare spațioase, iar dormitorul matrimonial are și baie proprie. „Nu plătesc chirie. Mi-am cumpărat casă să mă simt ca la Tenerife. Am piscină, jacuzzi, saună. Aici e un view superb ca să vezi „sumpsetul”, a spus Marcel de la „Insula Iubirii”. Ispita se laudă că are o astfel de casă și în Tenerife, însă până acum nu a arătat imagini cu acea locuință.

Povestea lui Marcel de la „Insula Iubirii” 2024

La „Insula Iubirii” 2024, Marcel ANdrei a făcut câteva afirmații și a ajuns viral pe rețelele de socializare. „Hola mami, que guapa”, „Să vedem sumsetul”, „Stilul meu e mai chulo”, „Miau, Miau” și „Șain laic daimăndz in dă schai”, a spus el, replicile fiind folosite acum de mulți în mediul online.

Totodată, el a lansat și o melodie, care are aproape 350.000 de vizualizări pe YouTube până la acest moment.

El a crescut singur de la 15 ani, după ce familia lui s-a destrămat. Părinții lui au divorțat, situație despre care spune că l-a marcat la momentul respectiv. „Eu sunt plecat de acasă de la vârsta de 15 ani. Ai mei lucrau ca și gardieni publici amândoi și după aceea nu le-a mai convenit salariul, nu mai era suficient și după aceea, a plecat mama mea, după aceea și tatăl meu și pe parcurs s-au despărțit.

Așa a fost să fie… De la vârsta de 15 ani am rămas singur. Eu am o istorie (n.r. – arată către tatuaje). Este sora mea, nepoata mea, mama și numele tatălui meu. Am și un soldat pentru că am lucrat cinci ani în armată și mi-am făcut tatuajele astea ca să fiu aproape de familie pentru că mereu eram departe”, a povestit ispita Marcel, la „Insula Iubirii”.

Cine e iubita lui Marcel de la „Insula Iubirii” 2024

După „Insula Iubirii”, Marcel Andrei a cunoscut-o pe actuala lui parteneră, Armina Grigoraș. Ea este din TImișoara și este agent imobiliar.

Deși sunt împreună doar de câteva luni, Marcel și iubita sa au călătorit împreună în Italia și Dubai, dar și în Tenerife, iar fata deja ar fi cunoscut-o pe mama ispitei de la „Insula Iubirii”.

