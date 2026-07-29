Iulia Vântur a făcut publice primele imagini de la ziua sa de naștere și a dezvăluit că aniversarea a fost una plină de emoții, surprize și momente de neuitat.

Alături de familie și prieteni, Iulia Vântur s-a bucurat de o zi specială, petrecută într-un cadru de poveste. Plaja, apusul și oamenii dragi au transformat aniversarea iubitei lui Salman Khan într-o zi pe care cu siguranță nu o va uita prea curând.

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„Ziua mea de naștere a decurs așa…

O surpriză continuă, de când m-am trezit până când m-am culcat!”, a spus Iulia Vântur.

„1 +2 m-au trezit cu o îmbrățișare plină de dragoste; de fapt, m-am trezit la o bătaie în ușă, cu confeti în formă de inimă îndreptate direct spre fața mea. Slavă Domnului că le-am dat la o parte, pentru că au zburat direct în sus, spărgând instantaneu un plafonier de sticlă în mii de bucăți. Încă râdem de asta și, slavă Domnului, că mă mișc repede”, a continuat Iulia Vântur.

De asemenea, vedeta a explicat cum a început, de fapt, ziua ei.„Camera mea era plină de inimioare roșii și cioburi de sticlă. Am uitat să-mi pun o dorință și să suflu în lumânare”, a mai spus vedeta.

După aventura de dimineață, Iulia Vântur s-a bucurat de o zi relaxantă la plajă.

„Recunoscătoare că eram teafără, am mers cu familia la plajă și am mâncat al doilea tort. Când a trebuit să suflu în lumânare… vântul mi-a furat din nou dorința. Oricum, dorința mi s-a îndeplinit. Eram cu părinții și prietenii mei pe plajă, relaxându-mă, răspunzând la mesajele voastre din suflet, mâncând pepene verde și admirând apusul de soare, cel mai frumos lucru din lume. Liniștită, iubită și sărutată de soare”, a transmis Iulia Vântur.

„Seara a venit cu o altă surpriză, un alt tort și oameni minunați la evenimentul Stefano Ricci, urmărind un spectacol extraordinar pe cer. Mulțumesc, Doamne”, a mai dezvăluit Iulia Vântur.

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