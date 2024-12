Anastasia Soare, cunoscută drept „Regina Sprâncenelor” și una dintre cele mai influente femei din industria frumuseții, a marcat împlinirea vârstei de 67 de ani cu o petrecere de lux organizată în inima Parisului. Evenimentul a fost unul memorabil, adunând prieteni apropiați și numeroase celebrități, inclusiv pe fiica sa, Norvina, și pe prietena sa de suflet, actrița Sofia Vergara.

Pentru această ocazie specială, Anastasia a închiriat un local exclusivist din Paris, oferind invitaților săi o seară de neuitat. Petrecerea a fost presărată cu momente muzicale de excepție, dedicații speciale și piese evergreen care au întreținut atmosfera până în zori.

Anastasia și-a făcut apariția într-o ținută elegantă, complet neagră, coborând scările cu un pahar de șampanie în mână, pe ritmuri muzicale care au electrizat publicul. Sofia Vergara, cu care vedeta a zburat din Statele Unite în același avion, i-a fost alături pe tot parcursul serii, cele două pozând împreună pentru fotografii care au cucerit rețelele sociale.

De ziua sa, Anastasia Soare a primit numeroase urări de la celebrități internaționale, printre care Kim Kardashian, Kris Jenner, Jessica Alba și Jennifer Lopez. Acestea i-au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare, evidențiind relațiile apropiate pe care le au cu românca.

Anastasia Soare este una dintre cele mai de succes femei de afaceri din industria frumuseții, fiind fondatoarea brandului „Anastasia Beverly Hills.” Cu o carieră impresionantă construită în Statele Unite, românca și-a câștigat un loc de prestigiu în rândul vedetelor de la Hollywood.

Viața Anastasiei Soare în America

Plecată în America în 1989, la doar 32 de ani, Anastasia Soare și-a creat acolo o afacere de succes, la ora actuală are o avere care a fost estimată de Forbes la 1,2 miliarde de dolari.

Într-un interviu pentru „Teo Show”, ea a făcut declarații despre viața pe care o are acum. „Mă trezesc la șapte și jumătate în fiecare zi și bineînțeles că îmi controlez e-mail-urile și Instagramul, apoi fac gimnastică, beau două cafele, fără zahăr, și nu mănânc până la patru sau cinci.

Am un shake cu vitamine și proteine, mai mănânc câteodată fructe, dar dacă nu mănânc nu e nicio problemă”, a spus ea la Kanal D. Nu s-a ferit și a dezvăluit și secretul succesului ei. „Am vrut să fiu cea mai bună în ceea ce am făcut. Și am lucrat intens, am stat focusată, am fost foarte determinată de ajunge cea mai bună în ceea ce fac”, a spus Anastasia, care are din 1996 propriul brand.

Norvina, pe numele ei Claudia Soare, îi calcă pe urme celebrei sale mame. „Este o mare mândrie pentru mine ceea ce am realizat, dar este o mândrie mult mai mare să o văd pe fiica mea să facă ceea ce îi place și să fie atât de dedicată. Motivul pentru care a început să lucreze cu mine… pentru că nu aveam niciodată timp să stau cu ea”, a spus Anastasia despre fiica ei.

