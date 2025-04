David Beckham, fostul fotbalist devenit patron de club de fotbal, și-a sărbătorit în avans cea de-a 50-a aniversare, pe 30 martie, deși ziua lui de naștere este pe 2 mai. Până acum, el nu a dezvăluit motivul pentru care a ales să facă înainte o petrecere, însă este posibil ca programul lui încărcat sau disponibilitatea prietenilor și familiei să fi influențat această decizie, scrie Gazeta Sporturilor.

„M-am gândit să încep să sărbătoresc puțin mai devreme, o noapte atât de specială în Miami. Sunt atât de norocos să am alături familia și niște prieteni extraordinari cu care să încep sărbătorirea celei de-a 50-a aniversări”, a postat el pe Instagram.

Petrecerea fastuoasă a avut loc la Cipriani Downtown din Miami și a fost organizată de soția lui, Victoria Beckham și de cei patru copii ai cuplului: Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper. Restaurantul Cipriani Downtown Miami este faimos pentru preparatele sale italiene autentice, serviciul de înaltă clasă și locația spectaculoasă cu vedere la oceanul Atlantic.

Printre invitați s-au numărat Leo Messi, Tom Brady, Shaquille O’Neal, Luis Suarez, Jordi Alba și Sergio Busquets, dar cea care a atras atenția a fost Anastasia Soare. Românca e cunoscută în toată lumea drept „Regina Sprâncenelor”. Trăiește de ani de zile în America, acolo unde a început afacerea de succes. Este CEO și fondatoare a companiei Anastasia Beverly Hills.

Îmbrăcată într-o rochie neagră lungă, extrem de elegantă, atent machiată și coafată în bucle lejere, Anastasia Soare s-a pozat cu David Beckham, care a împărtășit imaginea și pe rețelele de socializare. „La mulți ani, David Beckham”, a scris și ea apoi în mediul online.

Viața Anastasiei Soare în America

Plecată în America în 1989, la doar 32 de ani, Anastasia Soare și-a creat acolo o afacere de succes, la ora actuală are o avere care a fost estimată de Forbes la 1,2 miliarde de dolari.

Într-un interviu pentru „Teo Show”, ea a făcut declarații despre viața pe care o are acum. „Mă trezesc la șapte și jumătate în fiecare zi și bineînțeles că îmi controlez e-mail-urile și Instagramul, apoi fac gimnastică, beau două cafele, fără zahăr, și nu mănânc până la patru sau cinci.

Am un shake cu vitamine și proteine, mai mănânc câteodată fructe, dar dacă nu mănânc nu e nicio problemă”, a spus ea la Kanal D. Nu s-a ferit și a dezvăluit și secretul succesului ei. „Am vrut să fiu cea mai bună în ceea ce am făcut. Și am lucrat intens, am stat focusată, am fost foarte determinată de ajunge cea mai bună în ceea ce fac”, a spus Anastasia, care are din 1996 propriul brand.

Norvina, pe numele ei Claudia Soare, îi calcă pe urme celebrei sale mame. „Este o mare mândrie pentru mine ceea ce am realizat, dar este o mândrie mult mai mare să o văd pe fiica mea să facă ceea ce îi place și să fie atât de dedicată. Motivul pentru care a început să lucreze cu mine… pentru că nu aveam niciodată timp să stau cu ea”, a spus Anastasia despre fiica ei.

