Motivul pentru care Bianca Drăgușanu a renunțat la opulență

Vedeta a explicat că nu a mai simțit nevoia de a organiza o petrecere fastuoasă și că, în acest moment al vieții sale, liniștea și intimitatea sunt mult mai importante. Bianca a mărturisit că nu avea starea necesară pentru a pleca într-o vacanță și a preferat să se bucure de o cină relaxată într-un restaurant de lux din București, unde a fost răsfățată cu cadouri și buchete impresionante de flori.

„Am luat cina la restaurant cu prietenii apropiați. Am fost plecată prea mult în ultima perioadă și nu am avut starea necesară să împachetez din nou. La cât de frumos este acum la noi, 23 de grade, nici nu aveam unde să merg. Practic, anul acesta am vrut doar să fiu relaxată. Am fost la un restaurant, am luat cina, am primit cadouri, flori și apoi m-am dus acasă”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Spynews.ro.

Ce planuri are Bianca Drăgușanu pentru anul viitor

Chiar dacă anul acesta a ales simplitatea, vedeta nu exclude ca anul viitor să revină la tradiția vacanțelor aniversare. Deoarece ziua sa de naștere va pica într-o vineri, Bianca a dezvăluit că este posibil să plece din țară pentru câteva zile de relaxare, așa cum obișnuia să facă în trecut.

Un alt detaliu care a bucurat-o anul acesta a fost vremea frumoasă, comparativ cu alți ani, când temperaturile scăzute și ninsoarea îi dădeau peste cap planurile.

„E primul an din ultimii 8-9 ani în care e atât de frumos afară. Îmi amintesc că în anii trecuți ba ningea, ba era frig, ba făceam petreceri de zeci de mii de euro. Acum nu mai am de ce să demonstrez ceva cuiva. Sunt ok, am făcut exact ce am vrut și mi-a plăcut”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Pentru Bianca Drăgușanu, aniversarea de 43 de ani a fost despre liniște, prietenie și bucuria momentelor simple – un contrast puternic față de opulența cu care ne obișnuise.

