Andreea Marin trăiește zile pline de emoție, după ce și-a însoțit fiica, pe Violeta, la prestigioasa Universitate Cornell din Statele Unite, unde adolescenta își va începe studiile. Vedeta a împărtășit cu fanii săi detalii despre această etapă importantă, povestind cum au petrecut săptămâna pregătind camera de cămin, transformând-o într-un spațiu primitor și plin de culoare.

Andreea Marin a ajutat-o pe Violeta cu amenajarea camerei de cămin

Fosta prezentatoare TV a vorbit cu sinceritate despre trăirile unui părinte în momentul în care copilul devine adult și își urmează propriul drum, mărturisind că, deși grijile par să scadă, dorul devine tot mai apăsător.

„Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici.

Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile”, a scris Andreea Marin pe rețelele de socializare.

Universitatea Cornell face parte din renumitul grup Ivy League, recunoscut pentru standardele academice înalte, iar Andreea Marin și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au sprijinit-o pe Violeta – profesori, familie și prieteni. Fotografiile postate de vedetă sunt un dar pentru cei dragi de acasă, care, deși nu au fost prezenți fizic, au fost alături de ele cu sufletul.

