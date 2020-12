Imagini din camera fetiței Ginei Pistol și a lui Smiley. În curând totul va fi gata. „Nu-mi imaginam că o să iasă atât de frumos”

„Tocmai ce au terminat de pus tapetul în camera fetiței. S-au mișcat foarte repede. Au lăsat și ordine, curățenie în urma lor. Încep să am emoții.

Arată superb. Superb arată. Nu-mi imaginam că o să iasă atât de frumos. Mai am de luat mobilierul după revelion și gata. Mai am puțin. Încep să am emoții”, a dezvăluit prezentatoarea TV în mediul online.

„Noi acum înseamnă TREI! În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi!

Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine.

În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susținere și multă emoție în viața noastră.

Și în acest oracol video pe care îl împărțim cu voi, cu toată recunoștința pentru susținerea și mesajele pe care le-am primit până acum. Mulțumim!”, a scris Gina la sfârșitul lunii septembrie, pe Instagram.

