Adina Buzatu este o stilistă și proprietară a unui lanț de magazine din România, specializată în moda masculină. Ea este recunoscută pentru activitatea sa în domeniu, pentru contribuțiile sale la dezvoltarea stilului vestimentar masculin și pentru prezența sa în diverse show-uri și evenimente de modă.

Aceasta muncește de la 14 ani și încă de atunci a economisit fiecare bănuț pentru a-și îndeplini una dintre cele mai mari dorințe, aceea de a avea propria ei casă. La vârsta de 18 ani a reușit să își cumpere un apartament de care era foarte mândră.

Toți banii pe care îi avea au fost folosiți pentru achiziționarea acestuia, astfel că nu a mai avut finanțe pentru a-l renova. „Din primele venituri am strâns bani și, la 18 ani, mi-am cumpărat un apartament. Munceam de la 14 ani pentru asta, am strâns ban pe ban.

Nu vă pot descrie bucuria pe care am simțit-o după ce am semnat actele, m-am dus la apartament, era mare și situat central, dar necesita reperații pentru care nu mai aveam bani. Dar nu conta. M-a m așezat pe jos și mă gândeam: Nici nu contează cum arată înăuntru, încui ușa, mănânc pâine goală, dar am casa mea”, a declarat vedeta în urmă cu ani de zile.

Cum arată casa în care locuiește Adina Buzatu

Recomandări Burhan Sönmez, unul dintre cei mai importanți disidenți turci: „Avem 400.000 de persoane după gratii, iar guvernul lui Erdoğan construiește noi închisori” | Interviu

Acum, Adina Buzatu se bucură de o afacere de succes, dar și de un trai într-o casă impresionantă. Deși nu a făcut turul oficial al locuinței sale, vedeta a postat pe rețelele de socializare diverse cadre cu ea din casa ei. În sufragerie are o canapea de la un brand românesc, pereții sunt gri, draperiile închise la culoare, iar pe perete e un tablou.

„Am fost prin lume. M-am minunat în fața lucrurilor extraordinare şi m-am întristat în fața celor mai puțin lăudabile. Nu există loc perfect. Există însă locul spre care tragem toți ca albina la miere. E acasă şi o să susțin mereu că e cel mai extraordinar loc de pe planetă.

M-am întors obosită de drum şi am găsit superbitatea asta demnă de cinci stele aşteptându-mă în casă. Canapeaua este românească şi e confortabilă precum cuibul pentru pui. De pe ea o să mă ridic plină de elan să vă întâmpin la magazin, dis de dimineață. Vă aştept cu drag şi dor!”, a transmis ea la un moment dat, pozându-se chiar pe canapeaua din living.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Recomandări Manevra prin care Vladimir Putin vrea să-i ia Ucraina lui Zelenski: a propus o guvernare temporară la Kiev

Dormitorul Adinei Buzatu e extravagant

Nu doar livingul e impresionant, ci și dormitorul vedetei. Recent, Adina Buzatu a fost surprinsă de ziua ei chiar în dormitorul casei sale. Operată la un picior, vedeta a fost filmată în pat, care seamănă cu un baldachin. Are un tapet cu multe flori colorate, noptiere într-un design deosebit.

Din dormitorul ei intri în dressing, care e chiar spectaculos. Vedeta are o mulțime de haine așezate pe umerașe, totul într-o ordine perfectă. Are și nenumărate accesorii, pălării și multe perechi de pantofi. Adina Buzatu deține un dressing spectaculos.

Afacerea cu fier vechi a Adinei Buzatu

Pe când avea doar 18 ani, Adina Buzatu s-a lansat în afaceri. Aceasta cumpăra și vindea fier vechi. Această afacere de care s-a ocupat până la vârsta de 21 de ani i-a adus câștiguri semnificative și multă experiență în afaceri. În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Adina Buzatu a dezvăluit câți bani a făcut din fier vechi și cine a ajutat-o în această afacere.

„Nu am făcut milioane, am făcut bani, dar nu milioane. La vremea respectivă, 1 milion de euro era o sumă… nici nu te puteai gândi că poți să-i numeri, dar am câștigat OK. Exportam din portul Constanța și o firmă mare, ca exportator de fier vechi.

Recomandări Cazinoul din Constanța la începuturi. Bani negri scoși din țară, ruine, câștiguri fabuloase, drame în serie: „Faceți ce vă taie capul, eu mă sinucid!”

Conjunctura m-a ajutat, iar tatăl Sarei (n.r. – fiica ei) avea relații externe, apropo de acest domeniu, eu aveam relațiile interne. Ni s-a potrivit să facem acest business, business pe care eu l-am început”, a declarat stilista.

Cum a câștigat Adina Buzatu primii bani

În cadrul aceluiași interviu, vedeta a vorbit despre cum a câștigat primii ei bani la 14 ani. Spăla parbrize pe vremea aceea. „Câștigam 2.000 de lei pe zi. Îmi amintesc exact chestia asta, pentru că îi număram des și ziua de muncă era de două ore. Erau foarte mulți bani în perioada respectivă. Eram primele în București, se stătea la coadă, la intersecția respectivă. Intersecția unde spălam parbrize nu era doar colțul străzii unde m-am născut, în centru, era și colțul cu școala generală pe care am terminat-o.

Mă cunoșteau profesorii și toată lumea. Nu era o obișnuință atunci, în general, pentru copii să lucreze. Copiii așteptau să primească de la părinți. Mă întreba tata: Tată, ce nu ți-am dat? Hai să-ți luăm! Nu-mi luase o pereche de jeans mulați, nu pentru că nu și-ar fi dorit să-i cumpere sau să-mi ofere banii respectivi, dar considera că sunt pentru alt gen de fete, genul acela de model.

Atunci, nu mi-a luat, dar văzând ce am ajuns să fac, mi-a zis: Nu a fost nevoie. I-am explicat că vreau să câștig, pentru că îmi place să muncesc, pentru că îmi place să fiu independentă și îmi dă o satisfacție extraordinară, ceea ce l-a convins”, a mai zis Adina Buzatu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Imagini din casa Adinei Buzatu, care muncește de la 14 ani. Are un dormitor decorat extravagant, cu tapet, și un dressing spectaculos

Urmărește-ne pe Google News