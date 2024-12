Anca Serea și Adi Sînă sunt căsătoriți din anul 2015 și împreună cresc șase copii, dintre care doi sunt rodul iubirii dintre vedetă și Filip Poplingher, fostul ei soț care s-a stins din viață. Cei doi locuiesc într-o casă spațioasă cu cinci dintre copii, căci David, fiul cel mare, s-a mutat în propriul lui apartament.

Locuința are tot confortul, iar acum e transformată de sărbători. Anca Serea a intrat în spiritul sărbătorilor de iarnă chiar de la începutul lunii decembrie, când a împodobit un brad spectaculos în sufrageria casei sale. Într-un colț, vedeta a așezat bradul artificial, care pare acoperit de zăpadă.

E încărcat de globuri albe, de figurine, de multe decorațiuni excentrice și spectaculoase. Chiar în vârf e un ren alb, care are coarnele aurii. Bradul e asortat cu casa, care are mobilier alb, perdele albe, draperii aurii, totul ales cu mult bun gust. Vedeta a organizat deja o ședință foto la brad cu mama ei, iar copiii au avut parte apoi de o petrecere lângă brad, la început de decembrie.

Cum arată al doilea brad din casa Ancăi Serea

De curând, Anca Serea a împodobit al doilea brad de Crăciun, pe care l-a așezat în holul casei. Alături de fiica Leah, vedeta a împodobit un mic brad natural, în ghiveci, cu decoruri speciale, în nuanțe de roșu. Micuța a agățat rând pe rând globurile în formă de reni, de brad, dar și alte figurine.

Au îmbrăcat haine speciale cu tematică de Crăciun, au chiar și o păturică specială, căni de Crăciun.

Motivul pentru care Anca Serea a vândut casa de jumătate de milion de euro

Acum câteva luni bune, Anca Serea și Adrian Sînă anunțau că și-au cumpărat o casă, după ce timp de doi ani și jumătate au stat cu chirie într-o vilă în același cartier. Fosta prezentatoare de la Prima TV a povestit că noua locuință nu era atât de încăpătoare precum își dorea, iar copiii erau nevoiți să împartă camerele. „Ne-am apucat să cumpărăm o casă în complexul în care stăm, pe care am făcut-o absolut superb, sunt mândră de acest proiect și pe care între timp am decis să o vindem, pentru că nu ne satisfăcea din punct de vedere al spațiului.

Copiii nu aveau dormitoarele lor, ci unii dintre ei trebuiau să își împartă camera, ceea ce pentru mine nu a fost o problemă niciodată. Adi s-a gândit că ei vor crește, că vor avea nevoie de intimitate și am luat decizia împreună cu el, de fapt, el a avut capacitatea deosebită să mă convingă să nu ne mai mutăm în casa aceea, care e doar la câteva case distanță. Practic, noi am rămas în același complex, într-o casă mai mare, care are 7 dormitoare, 7 băi, un living, un dining, o bucătărie, un birou, un dressing. Am vândut cealaltă casă acum câteva zile și am cumpărat-o pe asta în care locuim.

În momentul în care am decis să cumpărăm casa asta mai mică, nu era de vânzare casa în care locuim acum și a fost o decizie foarte bună luată de soțul meu. Eu aș fi ales întotdeauna calea mai simplă, să mă mut într-un loc unde este totul impecabil, să fie un restart, un nou început pentru noi, dar am zis să mai facem și de data asta un efort, să amenajăm casa în care locuim la fel de frumos, poate și mai frumos decât cea pe care am vândut-o și practic până la urmă este un proiect legat și de ambiție, și de timp. Am adăugat o mare diferență. E o casă aproape dublă ca și dimensiuni”, a declarat, pentru Impact.ro, Anca Serea.

