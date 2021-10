Imagini din casa Danei Rogoz. În dormitor are un dulap făcut din uși vechi. „E construită la 1900, iar noi am restaurat-o”

În vârstă de 36 de ani, Dana Rogoz e soție, mamă, actriță, influencer. Se împarte între viața profesională și viața de familie. Acasă o așteaptă mereu copiii ei, Vlad, care este în clasa întâi, dar și Lia, mezina familiei, care are un an și patru luni.

Dana Rogoz și Radu Dragomir, soțul ei, au creat un spațiu special, de familie. Locuiesc într-o casă veche din centrul Bucureștiului pe care au restaurat-o și decorat-o după bunul plac.

„Casa nu are atât de multe camere pentru că mansarda e un open space. Ar fi dormitorul nostru, care este și al Liei, camera lui Vlad, și o altă cameră, a lui Barbu, fratele mai mare al Liei și al lui Vlad.

Și eu, și Radu suntem pasionați de design interior și am luat împreună deciziile. Acest dulap a fost creat de noi, după ideile noastre, din uși vechi pe care le-am luat din casa noastră, dar și ale vecinilor. Aici e dulapul lui Radu, iar aici e o ușă funcțională care duce la baie.”, a povestit Dana Rogoz pe YouTube în timp ce și-a prezentat casa.

„Mansarda și camera lui Vlad sunt atracțiile. În pandemie am pus la punct toate detaliile”, a mai spus actrița.

„A fost o casă de la 1900, pe care noi am restaurat-o, am consolidat-o, deci a fost un mare șantier. Țin minte că nu exista tavan, chiar ningea în acest spațiu. (…)

În partea de sus e mansarda noastră, care e un open space, unde stăm cu prietenii. Avem și o bucătărie, bucătăria care are nevoie de o schimbare, dar acesta este spațiul nostru cu prietenii, de petreceri, de relaxare. Avem și o terasă, unde eu mă simt foarte bine”, a mai precizat ea în interviul pe YouTube.

Actrița a și dezvăluit cum a reușit să achiziționeze o asemenea locuință în centrul Bucureștiului.

„Noi am așteptat foarte mult această casă, așa cum am așteptat-o și pe cea de la Viscri. Am făcut numeroase căutări, ani de zile, până când am simțit că facem alegerea potrivită. Cred că au fost vreo trei ani de căutări până când s-a eliberat această casă. E mai bine să fie lucrurile făcute încet, temeinic și să iasă așa cum îți dorești.”, a mărturisit ea.

Recent, vedeta a spus că e împlinită cu familia pe care o are, Dana Rogoz nu-și mai dorește al treilea copil.

Foto: captură Youtube

