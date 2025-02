Căsătoriți din anul 2012, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au împreună și doi copii, pe Antonia și un băiat pe nume Eduard Mikael. De o bună perioadă de timp ei se află în atenția publicului larg, împreună au participat la Asia Express, la Antena 1, iar acum fac parte din sezonul 2 Power Couple, la același post.

În timp ce Vlad Huidu este director de imagine, dar și-a început cariera în media cu un job de cameraman, Giulia Anghelescu a debutat ca artistă, dar acum e și prezentatoare de televiziune și radio, dar și creator de conținut în mediul online. Împreună cu copiii lor aceștia locuiesc într-o casă spațioasă, comodă.

Cum arată casa Giuliei Anghelescu

Deși nu au făcut oficial un tur al locuinței, Giulia Anghelescu a fost filmată și pozată în diferite zone din casă, iar așa s-a aflat cum arată vila lor, care a fost renovată anul trecut, în decembrie. „Mă pregătesc de sărbători și e mult de muncă acasă, pentru că ne-am gândit noi să renovăm ceva înainte de Sărbători, bineînțeles. Și mai am de pus la punct lucruri, practic nu cred că mai dorm până de Crăciun.

Se strânge toată familia la noi, și suntem foarte fericiți că anul acesta suntem în formulă completă. Am schimbat parchetul un pic în living, am schimbat o baie, am mai schimbat un dressing de pantofi”, spunea în urmă cu aproximativ trei luni Giulia Anghelescu pentru Click.

De Crăciun, familia a făcut și o ședință foto în livingul casei, care era atunci aranjat de sărbători, cu bradul împodobit. În sufragerie, Giulia și Vlad au un colțar confortabil, deschis la culoare. Pe perete au prins televizorul unde urmăresc nenumărate filme și seriale în familie. Un element de decor care a atras atenția e peretele cu tapet în dungi albe și negre.

Tot în living cuplul are și o masă cu mai multe scaune, unde adesea mănâncă împreună. Din sufrageria casei intri în bucătărie, unde vedeta are aparatul preferat de cafea, dar și într-un dormitor mai mic. La etaj sunt dormitoarele mari, chiar și al fiicei Antonia, care are un pat de mijloc alb, iar pe perete un tapet în nuanțe de albastru.

Giulia Anghelescu s-a și filmat la măsuța demachiat a fiicei sale, imediat după ce aceasta a plecat la școală. În casă, vedeta are și mai multe dressinguri și dulapuri pentru încălțăminte, organizate după nevoile lor.

De ce Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au fost despărțiți un an și jumătate

De-a lungul relației lor au trecut prin multe momente, chiar și printr-o separare, pe care niciunul dintre ei nu o regretă acum. Se întâmpla acum mulți ani, când nu aveau copii.

„Se zice că primul hop într-o relație este atunci când se împlinesc trei ani și noi am vrut să respectăm asta. Glumesc! Pe vremea aceea cred că amândoi aveam niște așteptări exagerate de la celălalt.

Eu îmi doream ca el să nu mai iasă la plimbare cu motorul, pentru că mi se părea periculos, deși asta e în continuare una dintre cele mai mari pasiuni ale lui, el își dorea ca eu să fiu mai des acasă și mai puțin la concerte, și din multe certuri mici și banale am ajuns să ne despărțim. Despărțirea a fost însă cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla la momentul acela, pentru că ne-a ajutat să ne clarificăm sentimentele și dorințele”, a declarat Giulia pentru VIVA!.

