Oana Roman și-a deschis ușa locuinței și a oferit un tur complet al casei în care trăiește alături de fiica ei, Isabela. Vedeta a vorbit cu emoție despre fiecare colț al locuinței, dezvăluind și locul ei preferat, unde își începe fiecare zi: bucătăria.

În această cameră se află și o piesă specială de mobilier – un dulap vechi recondiționat de o prietenă apropiată, transformat într-un loc de păstrare a colecției sale de cristal, porțelan și argintărie.

„Ne-am mutat aici în momentul în care am luat-o pe mama la mine. Mama a stat cu noi doi ani (…) Eu muncesc, am grija de Isa, am grijă de casă (…) Locul de luat masa este în bucătărie (…) Este locul în care eu îmi beau cafeaua de dimineață și îmi pregătesc ce am de făcut, asta dacă e frig, dacă este cald, evident că beau cafeaua în grădină, pe terasa din spate. Cea mai mare mândria a mea sunt colecțiile mele de cristal și porțelan”, a declarat Oana Roman, la Știrile Antena Stars.

Oana Roman are multe fotografii cu familia sa

Pe rafturi, la loc de cinste, se află fotografii cu părinții ei, Petre și Mioara Roman, dar și imagini cu fiica ei, Isabela. Oana a mărturisit că aceste fotografii o inspiră zilnic și îi dau putere. În același loc se regăsesc și poze cu sora și mama lui Pepe, cu care Oana are o relație apropiată.

Oana Roman le-a arătat fanilor și dormitorul ei, o cameră primitoare și luminoasă, în care păstrează câteva dintre desenele făcute de Isabela. Vedeta a povestit și despre o piesă cu poveste – o sobă veche pe care a vrut inițial să o scoată din cameră, dar pe care a decis să o recondiționeze.

Turul s-a încheiat în dressingul spațios al vedetei, unde Oana Roman a recunoscut cu umor că nu are niciodată suficient spațiu pentru haine și accesorii.