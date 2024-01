Noul sezon „Chefi la cuțite”, care va fi difuzat peste câteva luni la Antena 1, vine cu schimbări majore. După ce Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au refuzat să mai filmeze pentru show-ul culinar, ei au fost înlocuiți cu noi jurați.

Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia sunt noii jurați de la „Chefi la cuțite”. „Cu o vastă experiență în domeniul gastronomic, cei patru jurați sunt gata să-i cunoască pe toți cei care îşi doresc o carieră în acest domeniu și să le dea mai departe din experiența lor”, a anunțat Antena 1, într-un comunicat de presă lansat în decembrie.

Surpriza de la filmările noului sezon „Chefi la cuțite”

Filmările au început deja luna trecută, noii jurați și-au intrat în roluri, iar de la filmări au apărut pe rețelele de socializare și primele imagini din culise. Richard Abou Zaki a avut parte de o surpriză mare pe platoul de filmare, căci fiica lui a venit.

„Vizită surpriză pentru Chef @richardabouzaki! 😍 Fetița sa a venit azi pe platourile de filmare ale noului sezon Chefi la cuțite! ❤️”, e mesajul postat pe contul oficial de Instagram al emisiunii, mesaj care a fost însoțit de două fotografii cu bucătarul, care își ține în brațe copila.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Tot pe Instagram și Rikito Watanabe a postat mai multe fotografii de la filmările noului sezon „Chef la cuțite”. El are rolul de invitat permanent. „Sunt la o filmare nouă Chefi la cuțite, de ziua mea. Este complet nouă ideea și oameni noi. Este extra original”, a transmis el pe Instagram, unde a distribuit și o poză în care apare alături de noii jurați.

Cine e Richard Abou Zaki, juratul de la „Chefi la cuțite” care a avut parte de o surpriză la filmări

Richard Abou Zaki e îndrăgostit de bucătărie încă de când era copil. Gătește de la vârsta de 8 ani, când rămânea singur acasă, pentru că mama lui lucra într-o fabrică. S-a născut la Piatra Neamț, dar a plecat în Italia la vârsta de 5 ani.

Și-a început cariera ca chef de partie în celebrul restaurant Le Gavroche, primul restaurant cu 3 stele Michelin din Anglia. După un an și jumătate s-a întors în Italia, la Modena, unde a lucrat ca sous-chef alături de faimosul Chef Massimo Bottura la Osteria Francescana, un restaurant cu trei stele Michelin clasat pe locul 1 pe lista celor mai bune 50 de restaurante din lume de două ori.

După mai bine de 3 ani petrecuți aici și-a deschis propriul restaurant, Retroscena, restaurant ce a primit o stea Michelin la numai 8 luni după inaugurare. Astfel, Richard a devenit unul dintre cei mai tineri chefi din Italia recompensat cu o stea Michelin.

În prezent deține 4 restaurante în Italia, cel mai recent fiind inaugurat acum câteva zile. „Toată viața mi-a plăcut să am provocări, asta m-a făcut mereu să mă dezvolt. Să fiu în juriu la Chefi la Cuțite este pentru mine o oportunitate extraordinară de a transmite pasiunea pe care eu o am pentru bucătărie și de a inspira oamenii pasionați de acest domeniu. (…)

Am pornit de la 5 angajați, acum coordonez o echipă de 45 și tot ce am realizat are la bază această bucurie de a face lucruri. Sper să deschid o ușă spre o nouă perspectivă asupra bucătăriei, o bucătărie dinamică și contemporană”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

Urmărește-ne pe Google News