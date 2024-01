Imagini cu dressingul lui Dorian Popa. „Poate fi asemănat cu un spital. Sunt nebun după ordine”. Are o colecție de adidași de 40.000 de euro

În urmă cu câțiva ani, Dorian Popa a început construcția locuinței sale de vis. A investit sute de mii de euro în cele mai bune materiale, finisaje, dar și mână de lucru. A avut grijă să meargă constant pe șantier, a verificat muncitorii, care au făcut totul după bunul plac al artistului.

Vila, care are și etaj, dar și mansardă, are o sufragerie mare, trei băi și mai multe camere. La etaj, cântărețul are și propriul dressing, acolo își ține hainele cu care apare zi de zi îmbrăcat în vloggurile sale sau la evenimentele la care ia parte.

Într-un clip video postat anul trecut pe YouTube, Dorian Popa și-a prezentat casa cameră cu cameră, printre acestea a ajuns și în dressing. Cântărețul are un dulap mare, pe colț, fără uși. Acolo are aranjate jachetele, maiourile, pantalonii, dar și câteva perechi de pantofi.

Totul e călcat și bine aranjat. „Dressingul meu poate fi asemănat cu un spital. Da, știu, sunt nebun după ordine, poate un pic mai nebun decât prevede legea. Dar spuneți-mi mie, nu e așa că e totul frumos când este aranjat?”, a transmis Dorian Popa, chiar din dressingul lui, unde pe mai multe rafturi are și mai multe perechi de pantofi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări „Loviți Iranul acum!”. Sub presiune, Biden pregătește un răspuns la moartea militarilor SUA. Războiul din Orientul Mijlociu, la un pas să scape de sub control

Colecția de pantofi de 40.000 de euro a lui Dorian Popa

Într-un vlog postat pe YouTube în 2022, Dorian Popa a apărut înconjurat de o parte din colecția lui de adidași. „Nu aruncați cu pietre în mine, mi-am dat seama de o chestie foarte mișto. Exact cum alții colecționează monede, exact cum alții colecționează timbre, mie îmi place să colecționez adidași.

Îmi place să îmi cumpăr adidași și consider că este unul dintre lucrurile care pe mine mă face fericit. Fie sau nu o investiție bună, eu întotdeauna voi cumpăra adidași. Vă prezint colecția mea, o să calculăm cam cât valorează ea, asta ca să ne jucăm. Valoarea lor a mai scăzut de când i-am cumpărat, dar au rămas la fel de frumoși.”, a spus în deschidere cântărețul.

Primii pantofi sport pe care i-a prezentat sunt de la Versace. Peste 10.000 de euro a cheltuit pe aceștia. „Primii dintre cei Versace pe care i-am cumpărat, știu că îi are și Selly. Sunt extrem de greu de întreținut. O medie a prețului acestor adidași, când i-am cumpărat eu, e, să spunem, 950 de euro bucata, alții erau și 1.000 de euro. 10.450 de euro aceștia Versace, 11 perechi”, a declarat artistul care a continuat cu alții pantofi de la brandul Off-white.

Recomandări Transcarpatia, regiunea din Ucraina pe care liderii de extremă dreapta din Ungaria și România vor să o revendice: 81% ucraineni, 12% maghiari și 2,6% români

Are mai multe perechi pe care a dat aproximativ 7.200 de euro. A trecut de la cei de la Balmain în care a investit în trei perechi 3.000 de euro. Calculul final aproximativ a ajuns la aproximativ 32.000 de euro, doar la pantofii sport din vlog. El a recunoscut că mai are și alții, dar pe care nu i-a prezentat.

Așadar, valoarea adidașilor lui Dorian Popa ajunge la 40.000 de euro. „Acestea sunt bijuteriile mele”, a încheiat el.

Urmărește-ne pe Google News