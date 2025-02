Iulia Albu stă într-o locuință de lux alături de Mike, iubitul ei, dar și de Mikaela, fiica vedetei din căsnicia cu Mihai Albu. Iată și imagini cu casa în care locuiește Iulia Albu, locuința ei fiind decorată cu oglinzi venețiene, lăzi de zestre și porțelanuri.

Chiar dacă avea deja o locuință impresionantă, Iulia Albu și-a cumpărat de curând o nouă casă în București. Vila veche dintr-o „zonă protejată” era listată la prețul de 1.200.000 de euro, însă ea a cumpărat un etaj și a obținut un preț mai bun.

Totodată, despre noua casă ea a aflat că a fost reședința ziaristului român Pamfil Șeicaru, care a murit în 1980. „La începutul acestui an, am devenit proprietara unei minunăţii de case, situată într-o zonă foarte bună din Bucureşti.

Este casa pe care mi-am dorit-o mereu. Imobilul a fost listat iniţial la vânzare pentru suma de 1.200.000 de mii de euro, iar eu am achiziţionat un întreg etaj şi am avut norocul să o cumpăr la un preţ incredibil pentru valoare pe care o are. Este o casă veche, într-o zonă protejată şi are o poveste aparte. La un moment dat a funcţionat ca reşedinţă şi pentru Pamfil Şeicaru, din ceea ce am reuşit să aflu până în prezent”, a declarat Iulia Albu pentru Cancan.

Cum arată noua casă a Iuliei Albu

Vedeta a făcut deja și primele ședințe foto în casa pe care a cumpărat-o. Iulia Albu a filmat-o pe Mikaela, fiica ei, în două zone diferite din noua locuință, care e de-a dreptul impresionantă. Camerele sunt foarte înalte, de 4 metri, cu o arhitectură interioară deosebită, cu sobe albe și uși viu colorate.

Având în vedere că locuința e veche, Iulia Albu va porni în curând renovările. „Interioarele sunt fastuoase, dar necesită renovări atente. Toate spaţiile vor fi amenajate respectând intenţia iniţială a constructorului casei cu protejarea elementelor de decor interior şi restaurarea lor de către specialişti în domeniu.

Am păstrat toate sobele, casa are trei sobe de patrimoniu, iar în prezent sunt în curs de restaurare. Toate camerele au înălţimea de 4 metri, iar una va fi dedicată dressingului şi îmi propun să fie suficient de încăpător pentru toate lucrurile pe care le deţin. Se lucrează la acest proiect şi cu siguranţă va fi un spaţiu de poveste pe care o să-l vedeţi cu singuranţă când o să fie gata”, a mai precizat ea.

Rămâne de văzut cum va arăta la final locuința Iuliei Albu din București. Încă de pe acum casa impresionează prin decorurile sale, prin înălțime și prin obiectele de patrimoniu.

Cine e Iulia Albu

Iulia Albu este apreciată pentru activitatea sa ca critic de modă, fiind cunoscută pentru opiniile sale directe și adesea controversate despre stilurile vestimentare ale vedetelor românești și internaționale. Comentariile sale sunt urmărite cu interes de către public și media.

Iulia Albu a fost jurat la diverse emisiuni de modă și beauty de la televiziunile din România, cel mai notabil fiind la emisiunea „Bravo, ai stil!”, unde a evaluat și criticat ținutele concurentelor. Prezența sa a adus un plus de audiență și a generat discuții diverse.

Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de pantofi Mihai Albu, de care a divorțat în 2013. Au împreună o fiică, Mikaela.

