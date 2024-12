În anul 2022, Sebastian Dobrincu și-a achiziționat o casă de lux și a împărtășit bucuria sa cu cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare. Apartamentul tânărului milionar are patru băi, două dormitoare, un dressing imens, terasă cu vedere splendidă, cameră de cinema, și alte încăperi.

„Cel mai important este că am liniște, în sfârșit. Sunt sus, în aer, ca să nu mă mai deranjeze nimeni. Am parcul la două minute. Bine, m-aș fi mutat în parc dacă îmi dădeau autorizație de la primărie. Fix în parc mi-aș fi construit o căsuță din lemn. Am acolo o baie, aici un birou la care mai e de amenajat. Asta este o cameră pe care nu știu de câte ori o să o folosesc, cameră de cinema. Aici am un dressing pentru care nu am suficiente haine. La dormitorul matrimonial mai trebuie lucrat, dar este un început”, a spus Sebastian Dobrincu în mediul online. Acum, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, tânărul milionar a și decorat sufrageria.

Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu, noua lui iubită, au împodobit bradul de Crăciun. În living au așezat pomul, care e artificial. Împreună l-au încărcat de globuri albe și albastre, care mai de care mai speciale și strălucitoare.

Rând pe rând au pus accesoriile în brad, ba chiar s-au și îmbrățișat în repetate rânduri, s-au și sărutat, La final au pus și o stea în vârful bradului, care noaptea luminează. „Timp magic de iarnă”, au scris cei doi în dreptul clipului video cu bradul împodobit.

La scurt timp după ce au împodobit bradul, Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu au plecat într-o vacanță la soare. Îndrăgostiții se află zilele acestea în Dubai, s-au bucurat de o zi întreagă la plajă, iar diminețile le petrec făcând sport împreună în aer liber.

Diferența de vârstă dintre Otniela Sandu și Sebastian Dobrincu

În urmă cu câteva zile s-a aflat că Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu formează un cuplu. Cei doi s-au afișat oficial împreună la premiera filmului „Căsătoria” al lui Mihai Bendeac. Îmbrăcați amândoi în negru, Sebastian Dobrincu și Otniela au zâmbit în fața aparatului de fotografiat. Vedeta a fost aranjată din cap până în picioare, a purtat o salopetă neagră decupată în zona taliei, părul l-a avut aranjat în valuri, iar machiajul a fost unul profesional.

Ulterior, pe rețelele de socializare, tânărul milionar a postat mai multe fotografii cu el și Otniela Sandu și așa au recunoscut și în fața fanilor lor că sunt iubiți. „Viața e amuzantă. Persoana potrivită îți poate da lumea peste cap, când te aștepți mai puțin. Vă zic din experiență”, a transmis el.

Cei doi îndrăgostiți se bucură de relația lor și pare să nu le pese de diferența de vârstă dintre ei, Sebastian Dobrincu are 26 de ani, în timp ce Otniela Sandu are 34 de ani.

