Imagini din vacanța Danei Rogoz cu familia, în Tokyo. Cum a apărut actrița alături de copiii ei și de băiatul soțul ei

În urmă cu câteva zile, Dana Rogoz, soțul ei, Radu Dragomir, Lia și Vlas, copiii lor, dar și Barbu, fiul lui Radu Dragomir din altă relație, s-au îmbarcat în avion cu destinația Doha. Acolo au petrecut o noapte pentru ca apoi să se urce în alt avion cu destinația Tokyo.

După multe ore de zbor, ei au ajuns în Tokyo, oraș de care s-au bucurat încă din primele ore. „Prima zi în Tokyo. E spectaculos! Funcționăm încă pe fusul orar din România, drept urmare ne-am trezit la ora 14:30 ora locală. Am plecat spre Tokyo Station pentru a schimba voucherele cumpărate din țară pe JR Pass-urile cu care vom călători 2 săptămâni prin Japonia.

Pe seară am ajuns la templul Senso-ji. Am mâncat un ramen excelent la Urinbo și am pornit spre cartierul anime-urilor și jocurilor video Akihabara, unde femei costumate în personaje Manga te ademeneau spre cluburi ascunse în clădiri înalte. Surpriză cea mai mare pentru mine e că Tokyo e un oraș liniștit – cel puțin la orele în care l-am vizitat în prima zi. Chiar și la metrou sau in gara – printre cele mai aglomerate din lume – e o liniște surprinzătoare.

Dana Rogoz, impresii din Tokyo: „E mult mai ușor să te orientezi decât aș fi crezut, pentru că stațiile de metrou și tren sunt numerotate”

Recomandări REPORTAJ. Omul care aduce pâinea. Într-un sat din Mureș, un pastor este singurul ajutor pentru zeci de oameni sărmani: „Pentru cei mari e târziu, dar poate copiii să-i scoatem la lumină”

Și e mult mai ușor să te orientezi decât aș fi crezut, pentru că stațiile de metrou și tren sunt numerotate. Deci nu e nevoie să reții sau să citești denumirile lor complicate, ci poți pur și simplu să cauți drumul către… Y18 sau 4 sau 12… Ah, iar vitrinele care își prezintă meniul cu mâncare din plastic au fost pe placul lui Vlad”, a scris vedeta.

În următoarele zile, Dana Rogoz și familia au vizitat alte locații din Tokyo, au văzut un muzeu cu artă digitală, dar și un templu. „A treia zi în Tokyo a început cu o vizită a templului Meiji, unde sunt făcute și fotografiile. Apoi ne-am plimbat pe Omotesando, acest Champs Elysees al orașului Tokyo. Fiind sâmbătă, era destul de aglomerat.

Iar cum noi nu aveam în plan să facem shopping, am ieșit din mulțime și am plecat către Gotokuji, adică „templul pisicilor”, cum l-am denumit noi. (…) Pe seară am luat cină în Shibuya (pe care voiam să o vedem și noaptea), apoi ne-am întors la hotel pentru a încerca onsen-ul. Ei bine, da!

Recomandări LANȚUL COMPLICITĂȚII. Angajații din căminele groazei din Voluntari erau anunțați de controale chiar de funcționarii statului. Aceștia îi și sfătuiau cum să acopere neregulile: „Se repetă schema de luni”

Dana Rogoz, complet goală în baia publică a hotelului unde e cazată

După 3 zile în care mi-am făcut curaj, am intrat – complet dezbrăcată – în onsen-ul hotelului nostru (Mitsui Garden Hotel Toyosu). Am citit de zece ori înainte care sunt regulile pentru a întră intr-o astfel de baie publică cu apă termala, că nu cumva să fac vreo greșeală. Ei sunt atât de disciplinați, riguroși, corecți, încât nu vrei să provoci cine știe ce … dezechilibru.

Țin să spun că am fost foarte sceptică. Nu am făcut niciodată nudism și nu credeam că voi reuși să mă simt vreodată relaxată în timp ce stau goală, înconjurată de alți oameni. Dar cert e că am urmat întocmai ritualul și după câteva minute de stat în apă fierbinte, ascultând muzică ambientală și simțind din când în când adierile de vânt, parcă m-am desprins de tot ce e în jur și am rămas singură cu gândurile mele.

Că un personaj al lui Murakami, pe fundul unei fântâni. Mi-a plăcut atât de mult, încât l-am convins și pe Radu să între, firește, în zona dedicată bărbaților. Teoretic au voie și copiii, dar atmosfera la acest onsen era atât de serena, încât am preferat să facem cu schimbul. Adică unul dintre noi să rămână cu ei în camera de hotel, în timp ce celălalt să se bucure de această experiență unică”, a mai povestit actrița.

Recomandări INTERVIU. La 5.000 km de București, un alt război face mii de morți. O tânără vorbește despre țara plină de bogății, dar care se zbate în sărăcie. „Mă gândeam mereu: dacă nu va mai fi nimic de mâncare?”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

În vacanța, și Barbu, băiatul lui Radu Dragomir din altă relație, e alături de familie. Tânărul are 20 de ani și studiază în Elveția.

Playtech.ro Cine este și cum arată Monica, soția lui Dan Capatos. Sunt căsătoriți de peste 20 de ani

Viva.ro Mioara și Petre Roman s-au iubit, dar el a părăsit-o pentru o femeie mai tânără. Ce s-a aflat despre mariajul de 30 de ani: 'Am fost ca un trofeu'

PUBLICITATE E mai simplu ca oricând să sprijini sănătatea copiilor din România, alături de Zewa

FANATIK.RO De ce oftează câinele tău din când în când. Semnificația gestului e surprinzătoare

Știrileprotv.ro A luat 9,91 la BAC, dar a vrut 10. Surpriza de care a avut parte un absolvent clujean, după contestație

Observatornews.ro Un elev din Cluj care a luat 9,95 la BAC a făcut contestaţie pentru că voia nota 10. Surpriza avută după recorectarea lucrării

Orangesport.ro "Comandantul CSA Steaua mi-a dat mesaj acum". Ştefan Bichir a dat răspunsul privind accesul FCSB pe Stadionul Steaua: "Înseamnă că?" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro Una dintre cele mai mari actrițe s-a reapucat de băutură și a ajuns să vorbească singură pe străzi. Drama vedetei pe care mulți români au îndrăgit-o