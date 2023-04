În urmă cu câteva zile, întreaga familie s-a îmbarcat într-un avion cu destinația Dubai. În alți ani, familia Măruță obișnuia să petreacă sărbătorile pascale fie alături de cei dragi, fie Andra avea mai multe cântări, iar Măruță prezenta diferite evenimente.

Acum, ei au decis să ia o pauză de la viața lor profesională și să se bucure de momente speciale, în familie, de o vacanță de neuitat în Dubai. În primele zile s-au relaxat la soare, la plajele de lux, iar în noaptea de Înviere au avut un program special.

Cătălin Măruță, Andra și copiii lor au mers la o biserică ortodoxă română în noaptea de Paște. Mai mulți preoți români au ținut o slujbă în Dubai. Prezentatorul de la Pro TV a filmat momentul când Andra și copiii lor au luat lumină, iar apoi au ciocnit ouă colorate.

„Hristos a înviat!”, le-a transmis Andra și Cătălin Măruță fanilor lor. „Și chiar am câștigat! Am avut oul cel mai tare!”, a reacționat și Eva pe Facebook, după ce a ciocnit ouă colorate cu părinții și fratele ei.

Echipa lui Măruță, în lacrimi la finalul unei emisiuni de dinainte de Paște

Înainte să plece în vacanță, Cătălin Măruță și echipa lui au lansat în emisiunea sa de la Pro TV „Împreună la ai tăi”. Echipa și-a propus să aducă împreună familii despărțite, părinți care n-au mai petrecut sărbătorile alături de copii chiar și 20 de ani. Au și reușit, iar pe post au prezentat povești impresionante și emoționante.

Peste cinci milioane și jumătate de români trăiesc în străinătate, potrivit datelor oficiale. Mulți și-au lăsat casele și locurile copilăriei, și-au lăsat părinții, și-au lăsat copiii și au plecat în străinătate, la muncă, pentru un trai mai bun.

Au lipsit din cele mai frumoase și importante momente din viața celor dragi, unii nu au fost acolo când copiii lor au terminat școala, ori când aceștia s-au căsătorit, s-au au devenit părinți la rândul lor. În acest context, înainte de Paște, echipa de la PRO TV a adus împreună mai multe familii despărțite de viață și de nevoi.

Cătălin Măruță: „Sunt bucuros că am reușit să facem totul posibil”

Prezentatorul Cătălin Măruță a explicat pentru Libertatea despre însemnătatea acestui proiect care a adus alături familii despărțite de zeci de mii de kilometrii, familii care au stârnit lacrimi și emoții atât în fața micului ecran, cât și în culisele emisiunii sale de la Pro TV. „«Împreună la ai tăi» a fost pentru mine si echipa mea mai mult decât un proiect sau o campanie. Ne-am dorit mult să reușim să aducem acasă, mai ales de Paște, câțiva dintre românii care trăiesc si muncesc in străinătate pentru că știu cât de greu le este departe de ai lor.

Cunoaștem cu toții statisticile oficiale, sunt peste 5 milioane de români care trăiesc afară, dar am vrut sa le cunoaștem și poveștile și să le alinăm puțin dorul. Am înțeles că fiecare vrea, într-un fel, să găsească drumul înapoi acasă, la toți ai lui, fie ca au copii lăsați aici, părinți, bunici, fie ca sunt plecați de zeci de ani sau mai recent. Cu toții aud de la cineva de acasă „ne e dor de tine”. Sunt bucuros că am reușit să facem asta posibil, Paștele e bun atunci când e «Împreună la ai tăi»”, a încheiat prezentatorul. Materialul poate fi citit AICI.

