„Minunile sunt încă posibile?”, s-au întrebat membrii echipei emisiunii înainte de Paște, care timp de o săptămână, de luni până vineri, au prezentat poveștile mai multor familii despărțite de sute sau mii de kilometri.

Peste cinci milioane și jumătate de români trăiesc în străinătate, potrivit datelor oficiale. Mulți și-au lăsat casele și locurile copilăriei, și-au lăsat părinții, și-au lăsat copiii și au plecat în străinătate, la muncă, pentru un trai mai bun.

Au lipsit din cele mai frumoase și importante momente din viața celor dragi, unii nu au fost acolo când copiii lor au terminat școala, ori când aceștia s-au căsătorit, s-au au devenit părinți la rândul lor. În acest context, înainte de Paște, echipa de la PRO TV a adus împreună mai multe familii despărțite de viață și de nevoi.

Sebastian și-a revăzut bunicii care l-au crescut

Printre poveștile emoționante prezentate a fost și cea a lui Sebastian, care până la opt ani a fost crescut de bunici, ei l-au dus la școală, la colindat, bunica fiind cea care i-a pregătit mereu mâncarea preferată. La 8 ani, Sebastian a plecat în Italia, acum are 24 de ani și este bucătar chef extrem de apreciat.

„I-am pus poza pe frigider, de câte ori plecam sau veneam vorbeam cu Sebi. Îi spuneam Bombonel”, a povestit bunica, aprobată de soțul ei. Echipa tv a reușit să îl surprindă pe Chef Sebi, căci bunicii l-au vizitat în Italia. S-au îmbrățișat îndelung, vizibil emoționați.

Recomandări Aici Radio Kossuth, Budapesta: Un ascultător, Viktor Orban, întreabă dacă România e existentă din punct de vedere economic sau o ajută el și cu Putin?

Elena Chirilă, mama care a plecat acum 20 de ani la muncă în Roma

O altă poveste, un alt vis. Elena Chirilă și-a dorit o viață mai bună pentru cei doi copii ai ei, așa că în urmă cu 20 de ani a părăsit România și s-a stabilit în capitala Italiei. Le promisese copiilor că se va întoarce repede, dar nu a fost așa.

Timp de 20 de ani a îngrijit bătrânii altora, a muncit zi și noapte, și, din cauza programului, nu a reușit niciodată să se întoarcă în România, la fiul și la fiica sa de Crăciun sau de Paște. Totul până anul acesta, când echipa emisiunii de la PRO TV a adus-o în România. După 20 de ani va petrece în sfârșit Paștele alături de copiii ei.

Recomandări Ministrul de Externe al Ucrainei a pus la București sare pe rana Rusiei cauzată de aderarea Finlandei la NATO. Ce cred că a transmis și României

Povestea emoționantă a lui Vlad, lăsat singur de la 16 ani

Vlad, care are acum 25 de ani, a trăit fără mama lui de la vârsta de 16 ani. „S-a rupt ceva din mine când am plecat. Nu am conștientizat cât o să ne fie de greu”, a declarat mama tânărului pentru emisiunea „La Măruță”, cu ochii în lacrimi. Prima dată a muncit în Italia, iar acum este în Spania.

Acum, Vlad e recunoscător pentru tot ce mama a făcut pentru el, i-a putut spune asta chiar în direct, căci s-au revăzut și îmbrățișat în direct la tv, în ediția difuzată joi, 13 aprilie. Echipa a adus-o din străinătate pe mama lui Vad pentru a petrece Paștele alături de fiul ei.

Toate aceste povești au stârnit emoții puternice în platoul emisiunii „La Măruță”. Echipa prezentatorului a izbucnit în lacrimi, Greta Dan, regizorul de platou, a fost filmată plângând, impresionată de toate poveștile prezentate. La fel și Raluca, parte din echipa emisiunii de la Pro TV, a avut lacrimi în ochi.

Recomandări Lecțiile vieții unei familii de români cu doi copii, în țara europeană unde „costul grădiniței se calculează în funcție de venit”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Și reporterul emisiunii „La Măruță” a crescut departe de tatăl ei

Nici Alexandra Gog, reporterul proiectului „Împreună la ai tăi”, nu s-a putut abține din lacrimi în fața camerelor de filmat. Pentru Libertatea, ea a dezvăluit cât de important a fost acest proiect pentru ea, mai ales că și ea a crescut departe de cei dragi. „Într-adevăr, proiectul «Împreună la ai tăi» a fost unul de suflet pentru mine, m-am regăsit în cele trei cazuri prezentate în emisiune tocmai pentru că și părinții mei au fost nevoiți la un moment dat să plece în Italia, împinși de neajunsurile de aici, dar și pentru că își doreau un viitor mai bun pentru mine”, și-a început confesiunea jurnalista.

„Inițial, când eu aveam 11 ani, a plecat tatăl meu. Am rămas acasă cu mama, însă deși eram doar un copil îmi amintesc cât de greu a fost momentul despărțirii. Știam că nu va fi pentru scurt timp, niciunul dintre ei nu a încercat vreo clipă să mă păcălească și să îmi spună că vom fi împreună după doar câteva luni. În primul an ne vedeam o dată la 3 luni, însă cu timpul, vizitele acasă au fost din ce în ce mai rare, îmi amintesc că la un moment dat a reușit să vină acasă după un an în care ne-am auzit doar la telefon. Pe atunci, tehnologia nu ne era aliat, nu ne vedeam prin intermediul camerei video a telefonului, iar minutele în care vorbeam erau mult prea scurte. Însă doar printr-un “bip” ne anunțam că suntem bine, sănătoși”, a mai povestit Alexandra Gog, care a trăit șase ani departe de tatăl ei.

Uitându-mă acum înapoi la acea perioadă realizez de câte sacrificii sunt capabili niște părinți care își doresc ce este mai bun pentru copiii lor. Astfel, fiecare mărturisire a celor implicați în acest proiect, fiecare lacrimă de dor și neputință că nu sunt alături de familiile lor poate în cele mai importante momente ale vieții, m-au trecut din nou prin toate amintirile, prin fiecare Paște în care tata nu a fost acasă, la masă, alături de noi, prin fiecare aniversare în care nu îl vedeam lângă mama. Alexandra Gog, reporter la emisiunea „La Măruță”:

„Tocmai de aceea, mândria că alături de echipa ”La Măruță” am reușit să readucem speranța și minunea în viața unor oameni care nu mai credeau în nimic este imensă. Am plâns, dar am și retrăit fiecare reîntâlnire plină de emoție alături de invitații noștri”, a încheiat ea.

Cătălin Măruță: „Sunt bucuros că am reușit să facem totul posibil”

În final, și prezentatorul Cătălin Măruță a explicat pentru Libertatea despre însemnătatea acestui proiect care a adus alături familii despărțite de zeci de mii de kilometrii, familii care au stârnit lacrimi și emoții atât în fața micului ecran, cât și în culisele emisiunii sale de la Pro TV.

„«Împreună la ai tăi» a fost pentru mine si echipa mea mai mult decât un proiect sau o campanie. Ne-am dorit mult să reușim să aducem acasă, mai ales de Paște, câțiva dintre românii care trăiesc si muncesc in străinătate pentru că știu cât de greu le este departe de ai lor.

Cunoaștem cu toții statisticile oficiale, sunt peste 5 milioane de români care trăiesc afară, dar am vrut sa le cunoaștem și poveștile și să le alinăm puțin dorul. Am înțeles că fiecare vrea, într-un fel, să găsească drumul înapoi acasă, la toți ai lui, fie ca au copii lăsați aici, părinți, bunici, fie ca sunt plecați de zeci de ani sau mai recent. Cu toții aud de la cineva de acasă „ne e dor de tine”. Sunt bucuros că am reușit să facem asta posibil, Paștele e bun atunci când e «Împreună la ai tăi»”, a încheiat prezentatorul.

