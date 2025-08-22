Selly și iubita sa, Smaranda, au finalizat recent renovarea noului lor apartament închiriat și s-au mutat în el. Cei doi au decis să personalizeze locuința conform gusturilor proprii, în ciuda faptului că nu este proprietatea lor.

Pentru a marca acest moment important, cuplul a realizat un vlog în care prezintă detaliat noul lor cămin. Apartamentul are o suprafață generoasă de aproximativ 200 de metri pătrați și include 3 camere, un living spațios, 3 băi și 2 balcoane. Una dintre încăperi a fost transformată în biroul lui Selly, în timp ce alta a devenit dressing-ul Smarandei.

„În continuare stăm într-un apartament cu chirie, dar pe care l-am renovat radical. Am făcut foarte multe schimbări în apartament, de la uși la parchet, vopsea. Am schimbat foarte multe lucruri pentru că ne-am dorit să se simtă ca apartamentul nostru și pentru că știm că o să stăm aici pe termen lung, chiar dacă este un apartament în chirie. Acest proiect a fost 99% proiectul ei, ea s-a ocupat de design, furnizori, șantier. Eu m-am implicat foarte puțin”, a spus Selly, pe YouTube.

Cine s-a ocupat de renovare și design

Selly a mărturisit că Smaranda a fost principala responsabilă pentru renovare și design: „Acest proiect a fost 99% proiectul ei, ea s-a ocupat de design, furnizori, șantier. Eu m-am implicat foarte puțin”. Smaranda, pasionată de obiecte vintage, a încercat să le integreze armonios în decorul locuinței.

Modificările aduse apartamentului au fost substanțiale, incluzând schimbarea ușilor, parchetului și zugrăveala. Selly a explicat: „Am făcut foarte multe schimbări în apartament, de la uși la parchet, vopsea. Am schimbat foarte multe lucruri pentru că ne-am dorit să se simtă ca apartamentul nostru și pentru că știm că o să stăm aici pe termen lung, chiar dacă este un apartament în chirie”.

Procesul de renovare

Renovarea s-a dovedit a fi mai complexă și de durată decât anticipaseră inițial. Selly a comentat: „M-am mutat în casă nouă. Greu. Întotdeauna e mai greu decât pare cu renovările. Smără s-a ocupat, eu nu m-am implicat atât de mult, dar a durat mai mult decât ne așteptam ca în orice altă mutare”.

Pentru a asigura un rezultat profesionist, cuplul a colaborat cu o arhitectă. Cu toate acestea, Smaranda a avut o implicare activă în proiect, uneori intervenind chiar și în deciziile arhitectei. Eforturile depuse s-au concretizat într-un spațiu pe placul celor doi. Selly a mai declarat: „E un apartament foarte drăguț, simțim și noi că stăm într-o casă a noastră, pentru că este făcută după gustul nostru. Arată totul bine”.

selly apartament renovat 18Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 18
Un aspect remarcabil al noii locuințe este priveliștea impresionantă oferită de balconul mare, pe care Selly îl consideră locul său preferat din întreaga casă.

Cine a plătit renovarea apartamentului

Deși apartamentul este închiriat, cuplul a decis să investească semnificativ în renovare. Selly a explicat: „Am investit ceva bani, dar știi cum e, cu unele lucruri poți pleca, precum canapea, dar altele sunt investiții în spațiu cu care nu poți să pleci, dar sunt foarte mulțumit”.

În ciuda costurilor ridicate, Selly și Smaranda par să fie pe deplin mulțumiți de rezultatul final al renovării, creând un spațiu care reflectă personalitatea și stilul lor de viață.

De ce Selly locuiește cu chirie

Până acum, Selly a investit și în trei mașini, prima, un Mercedes CLS, a doua, un Porsche 911 Turbo S, iar cea de-a treia, un Maybach S580. Tânărul a locuit până anul trecut într-un apartamentde trei camere a cărui chirie se ridica la 2400 de euro/lună.

„E o comunitate foarte interesantă, închisă, ca un club, dacă vrei. Apartamentele nu se vând. Ipotetic vorbind, totuși, dacă s-ar fi putut cumpăra, valoarea apartamentului ar fi fost una foarte, foarte mare. Să blochez bani în acel apartament nu ar fi fost o chestie bună pentru mine. Eu am alte proiecte mult mai rentabile în care pot să-mi plasez banii respectivi.

Și să facem credit, să spunem. Demonstrabil vorbind, rata pentru acel apartament e mult mai mare decât chiria. Pentru mine a fost decizia smart”, a spus Selly, la Fresh by Unica.

