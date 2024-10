Visul său de a se muta în noua casă, după mai mult de 5 ani de așteptare și efort, devenea acum un an de zile realitate pentru Ela Crăciun și familia ei. Astăzi întreaga familie se bucură de noul cămin și aniversează acest prim an prin recunoștință și inaugurarea unul jurnal care cuprinde cele mai frumoase momente petrecute în noua casă.

Noua casă răspunde nevoilor întregii familii, însă pentru Ela Crăciun este un loc magic, care deopotrivă este și biroul său, sală de fitness, studio foto și video, precum și locul în care își vede deja copiii crescând și în care visează deja să își crească nepoții.

Ela Crăciun, primul an în casă nouă

„Se împlinește primul an petrecut în casa visurilor noastre, o casă pe care ne-am dorit-o atât de mult și pe care am făcut-o cu atâtea dragoste și dăruință, o casă în care ne simțim absolut minunat. Am început să creăm amintiri frumoase și să legăm momente frumoase.

Este o casă superbă, o casă care a ieșit mai frumos decât în visurile noastre. Nu aș vrea să o dau pentru nimic în lume și sunt convinsă că aici vor veni și nepoții mei și vor alerga cu piciorușele lor mici pe scări și cu mânuțele lor micuțe îmi vor murdări pereții, iar eu voi foarte fericită să îi am aproape”, a declarat Ela Crăciun emoționată.

De la dressingul de Hollywood și spațiile de depozitare atent gândite la camerele care încorporează deopotrivă așteptările copiilor și adulților, casa Elei Crăciun este una foarte luminoasă și modernă, din care nu lipsesc nici sistemele care să îi garanteze statutul de smart home.

Totul este conectat la telefonul mobil al vedetei, iar ea printr-o singură apăsare de taste se poate asigura că temperatura în casă este optimă și aspiratorul deja își face singur treaba.

„Dacă mă întrebi acum nu aș schimba nimic. Și dacă aș face un exercițiu de imaginație, nu mi-ar ieși, pentru că arată foarte bine casa noastră. Eventual aș găsi o modalitate cât să nu se mai murdărească pereții. Este singurul lucru care mă stresează în casă, în rest, nu aș face absolut nimic”, a concluzionat amuzată Ela Crăciun.

Ela Crăciun a apelat la ajutorul unui arhitect pentru decorarea casei

Perioada îndelungată de lucrări a atras după sine și o serie impresionantă de investiții, numai elementele de decor ajungând să însumeze cheltuieli în valoare de câteva zeci de mii de euro. Pentru fiecare element decorativ și amenajarea completă a casei sale Ela Crăciun s-a consultat în permanență cu arhitectul responsabil de întregul proiect, iar stilul ales pentru noul său cămin este unul modern classic style.

„Stilul ales pentru casă este un mix între classic design și modern design. Mobilierul care definește acest stil este o combinație între mobilierul modern și clasic, iar în unele locuri mici elemente minimaliste.

Am ales pentru casa mea culori deschise, pasteluri, pudrate. Este o investiție de zeci de mii de euro doar în elemente de decor, o investiție foarte mare. Încă nu am făcut un calcul exact.

Avem un cont din care am realizat doar investițiile pentru casă și pentru care evităm mereu să facem un calcul, chiar și acum că ne-am mutat, de teamă că suma va fi incredibil de mare. Vom face și asta cât de curând însă”, a completat Ela Crăciun.

