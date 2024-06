Fiicele celebrelor personalități din sportul românesc Ilie Năstase, Adrian Ilie și Gică Popescu au făcut furori recent la un eveniment de prestigiu desfășurat în Marrakech, Maroc. Alessia Năstase, Maria Ilie și Milana Popescu au atras toate privirile cu ținutele lor elegante și sexy, fiind vedetele serii la prezentarea de modă.

Tinerele au ales să poarte rochii negre, sofisticate, care le-au pus în valoare frumusețea și eleganța. Apariția lor a stârnit admirația nu doar a invitaților prezenți la eveniment, ci și a fanilor din mediul online. Fotografiile postate de Alessia Năstase pe pagina ei de Instagram au adunat mii de aprecieri și comentarii, printre care și cele ale mamei sale, Amalia Năstase, care a fost soția tenismenului timp de 6 ani.

„Ce frumoase sunteți”, a scris Amalia Năstase, într-un comentariu la postarea fiicei sale. Alessia i-a răspuns mamei ei printr-un mesaj emoționant: „Te iubesc!”

Alessia Năstase, care este studentă la Paris, a reușit să impresioneze și de această dată, demonstrând că moștenește nu doar frumusețea, ci și carisma părinților săi celebri. Prietenele sale, Maria și Milana, nu au fost mai prejos, strălucind și ele, la rândul lor.

Nu doar că tații lor fac parte din aceeași breaslă, însă și ele sunt foarte bune prietene, legătura lor de prietenie fiind evidentă atât pe rețelele de socializare, cât și la evenimentele la care participă împreună.

Ilie Năstase a avut o căsnicie de 6 ani cu Amalia

Din căsătoria cu Amalia Năstase, Ilie Năstase le are pe Alessia, în vârstă de 20 de ani, și Emma, 18 ani. Alessia studiază exact arta în design, la Paris, iar Emma e clasa a XII-a, studiază și ea să dea la facultate. Cea mică nu a decis încă ce va studia, dar cu siguranță va alege o universitate din străinătate.

Amalia și Ilie Năstase au avut o căsnicie de șase ani. „Nu i-am lăsat să facă chiar toate tâmpeniile și nu-i las să experimenteze chiar toate chestiile, pentru că le explic și au văzut și din experiența mea că nu e ok să fumezi, nu e ok să bei. (…) N-ai de ce să încerci ceva care știi sigur că nu e ok. În alte privințe le las să-și aleagă calea lor, să facă ceea ce vor, chiar dacă eu așa avea niște obiecții. Sunt copii cerebrali care merită să-și aleagă singuri calea fără să le spun eu ce e mai bine pentru ele”, a relatat Amalia Năstase despre fiicele sale, la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.

Ilie Năstase e mândru de Alessia

Fata cea mare a Amaliei și a lui Ilie Năstase a absolvit liceul privat Mark Twain International School din București. Imediat după, tânăra a părăsit România. Alessia Năstase a primit o bursă la o facultate de prestigiu din Paris, la Parsons, o școală de artă și design. Tânăra locuiește acolo singură. Amalia Năstase și sora ei, Emma, au rămas în țară.

„Cum să mă simt altfel decât mândru de fetele mele! Alessia desenează de la vârsta de 3-4 ani. Eu am făcut ce a vrut ea. Nu am îndrumat-o către tenis. Când era mică, venea un profesor de două ori pe săptămână și făceau amândouă desen, însă celei mici nu-i plăcea. Ea e cu fotbalul acum, joacă în echipa școlii.

Nu am emoții legat de cum se va descurca într-o țară străină, pentru că este o fată inteligentă, descurcăreață, plus că acolo avem prieteni. Deci nu este singură. Mama ei s-a ocupat de treaba asta, eu nici financiar nu pot spune că mă ocup, pentru ca ea are bursă, deci nu are prea mare nevoie de mine”, a declarat Ilie Năstase într-un interviu, acum ceva vreme.

