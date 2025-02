Înainte de a se îndrăgosti de Daniela Gyorfi, în urmă cu peste 18 ani, George Tal a fost căsătorit în Germania. În timpul acestei căsnicii, actualul partener de viață al solistei a devenit tatăl a trei copii: Francesca, George și Marius. Numai primii doi copii au fost, însă, făcuți cu fosta soție. Cel de-al treilea copil este rodul relației neoficiale pe care George Tal a avut-o cu amanta lui, pe vremea când era căsătorit.

Cei doi băieți ai lui George Tal locuiesc în străinătate, dar își vizitează tatăl la diferite ocazii speciale. George locuiește în Augsburg (Germania), iar Marcus în Elveția, la Zürich. George lucrează pe un post de conducere într-o companie, alături de mama lui, iar Marcus studiază domeniul IT.

„Au venit băieții lui George, George junior și Markus, că a fost ziua lui. A venit și Francisca, fata lui George cu soțul ei. A fost și mama lui George, soacra mea.

Ne-am dus cu toții la restaurant, am petrecut de ziua lui. Au plecat repede în Germania că fiecare au job-uri”, a declarat Daniela Gyorfi, pentru Click!

George Tal a dezvăluit că-și vede băieții cam de două-trei ori pe an. „Ne vedem cam de doua ori pe an. Acum, au venit de ziua mea. Eu mai am încă o fetiță, Francisca. Sunt foarte mândru că am patru copii, așa a fost soarta”, a spus Tal, prezent împreună cu băieții la „Vorbește lumea”.

Ce spune Daniela Gyorfi despre relația cu fiica ei

„Nu am deocamdată probleme cu ea, ceea ce mă bucură. Este în clasa a șaptea, are bursă, e la școală de stat și sunt foarte mulțumită. Face și Cambridge.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu e cuminte, ascultătoare, a înțeles că trebuie să învețe. Mă știți pe mine, eu sunt comunistă cu educația. Și taică-su e la fel!

Dar, eu zic că este spre binele ei și dacă înțelege că trebuie să învețe e super bine, pentru că, vorba aceea, << dacă au carte, ai parte». Doamne ajută, să fie în continuare cuminte și să înțeleagă că tot ceea ce face este pentru ea”, a mai spus solista, pentru Click!

