„La mulți ani, Măriuca noastră!!!! Să fii sănătoasă, încrezătoare în tot ceea ce îți propui, veselă și energică precum te știm, cu bucurie în suflet și cu zâmbetul pe chip, înconjurată de prieteni și oameni frumoși!! Te iubim infinit! 12 ani minunați ca ea!”, a scris Cătălina Bobonete pe contul de socializare.

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Mihai și Cătălina Bobonete formează unul dintre cele mai admirate și discrete cupluri din showbiz. Cei doi s-au căsătorit civil în 2003, iar cununia religioasă au făcut-o în 2017. Relația lor însă a început încă din adolescență, reușind să își construiască familia pe care și-au dorit-o.

Mihai Bobonete, recunoscător soției sale pentru tot

Anul trecut, Mihai Bobonete a acordat un interviu pentru Libertatea, în care a dezvăluit sincer cum își împarte timpul între carieră și familie.

„Nu aș putea să fac toate astea dacă nu ar fi familia mea. Cătălina, soția mea, este omul care îmi dă echilibrul de care am nevoie. Și Maria, și Octav mă fac să vreau să fiu un om mai bun în fiecare zi”, a declarat Mihai Bobonete pentru Libertatea.

„Sunt un părinte preocupat de binele copiilor mei. Nu judec lucrurile în termeni de modern sau tradițional. Și mă bucur că ei știu că se pot baza pe noi atunci când au nevoie, că noi suntem aici să îi însoțim pe drumul acesta al maturizării, cu tot ce vine el”.





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