„14 ani! Adolescență! Ciudată perioadă! Acum e fetiță, peste cinci minute, are pretenții de domnișoară. În fiecare zi, trece prin stări paradoxale, nu se înțelege nici ea pe ea. Ba râde, ba plânge, ba uită ce are de făcut în secunda doi, ba pierde lucruri.

E zăpăcită rău, e aeriană, e tsunami și ploaie de vară în același timp. Dar sunt liniștit! Transformările astea nu au apărut peste noapte, ci în câteva luni. Și am fost lângă ea, așa cum sunt de 14 ani, în fiecare zi. Așa că am început să o înțeleg, să știu cum să o abordez, cum să o susțin.

Pentru că doar asta trebuie să fac. E cea mai grea perioadă de până acum pentru ea, și are nevoie de noi, deși uneori ne respinge. Rămânem aproape, nu sărim să îi dăm noi soluții, ci doar atunci când ni le cere.

Dar suntem tot timpul dispuși să-i oferim brațele noastre. Fără să o judecăm, fără să o întrebăm, fără cuvinte de niciun fel. Vine singură când simte că îi este greu. Se culcușește la pieptul meu, mă pupă pe obraz, își ia doza de liniște, siguranță și iubire și apoi pleacă mai departe să înfrunte din nou balaurii adolescenței.

Dragă cititorule, nu te aștepta să poți face la fel, însă, dacă 14 ani nu ai fost lângă ea! Adolescența e o perioadă de rebeliune maximă, iar dacă relația părinte- copil nu e una foarte sudată, greutățile vor fi imense pentru ambele “tabere”. Veți purta un război surd, din care nimeni nu va câștiga, iar legătura voastră va suferi mult.

Așa că ia aminte! Dacă azi, la 6, 8 sau 10 ani nu ești acolo, nu te aștepta ca, la 14, copilul tău să te caute! Nu. Tot ce va face va fi să-ți trântească o ușă în nas!

Încă mai ai timp!

Construiește acum, sudează fundația, fortifică relația! Pentru că, în adolescență, vine cutremurul cel mare!”, a fost mesajul transmis de Dan Cruceru.

