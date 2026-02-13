În Piața Obor, una dintre cele mai mari și mai aglomerate piețe din București, comerțul oficial se împletește, aparent, cu o piață paralelă.

Printre tarabe cu legume, fructe, haine sau căsuțele cu mâncare, se aude constant un șoptit devenit aproape strigăt: „Țigări, țigări, țigări”. Nu este o excepție, ci un refren repetat obsesiv, din mai multe colțuri ale pieței, de dimineață până spre seară.

„15 lei pachetul sau 130, cartușul!”

Vânzarea de țigări fără timbru pare să se desfășoare cu o naturalețe care surprinde. Comercianții nu au tarabe dedicate, nu afișează marfă și nu atrag atenția prin gesturi ostentative.

Se amestecă în mulțime, par simpli clienți sau vânzători ambulanți. Marfa este ascunsă sub geci groase, în pungi sau în rucsacuri.

Tranzacțiile sunt rapide, aproape mecanice: un semn discret, o întrebare scurtă, banii schimbați din mână în mână, pachetul sau cartușul scos „la momentul sigur”.

Așa se vând țigările în Piața Obor. Foto: Libertatea

„15 lei pachetul sau 130, cartușul!”, este prețul special făcut pe loc de vânzătorii din Obor. Mai mult decât jumătate, față de magazinele cu produse comercializate legal.

„Trafic” de țigareta, sub ochii Poliției Locale

„Se vând ca pâinea caldă”, spune un comerciant din piață. „Vin oameni din toate categoriile, pensionari, muncitori. Unii cumpără un pachet, alții direct cartușul. Prețul e mai mic și lumea știe asta”, continuă.

Surprinzător pentru un observator ocazional este faptul că toate acestea se petrec în timp ce patrulele Poliției Locale a Sectorului 2 sunt prezente în zonă. Mașini inscripționate, agenți care se plimbă printre tarabe. Zero reacție, zero implicare, niciun fel de problemă. Țigările se vând pe sub mână, e o libertate cu avizul autorităților, din moment ce nu intervin.

Poliția vede, aude, dar merge mai departe. Ca și fenomenul țigărilor de contrabandă care pare să continue nestingherit.

Legea pieței, nimeni nu intervine…

Unii vânzători își sincronizează mișcările cu prezența agenților. Își schimbă poziția, se retrag câteva minute, apoi reapar. Alții par să nu se mai ascundă deloc, mizând pe faptul că fac parte din „decorul” pieței.

„Așa e de ani de zile”, spune un client obișnuit. „Dacă nu era tolerat, dispărea. Nu poți să ai atâta poliție și totuși să se vândă în halul ăsta”, mai spune. Chiar dacă știe că le bagă banii în buzunar unor persoane care încalcă legea, tot cumpără șase pachete de Marlboro.

Țigările sunt ascunse în geci de către comerciații ilegali. Foto: Libertatea

Oficial, nu există o confirmare a unei înțelegeri sau a unei toleranțe deliberate. Reprezentanții autorităților vorbesc, în general, despre „dificultatea combaterii fenomenului ambulant”. În teren însă, impresia lăsată este a unei rutine bine stabilite, în care fiecare pare să-și cunoască rolul.

4,1 milioane de fumători adulți avea România în 2024, conform ultimelor date statistice făcute publice. Prevalența fumatului la adulți a fost estimată la 26% (36,2% bărbați și 16,6% femei)

Țigări din Bulgaria, Ucraina, Turcia sau Republica Moldova

Țigările provin, potrivit relatărilor din piață, din țări vecine României, unde prețurile sunt mai mici.

Bulgaria, Ucraina, Turcia sau Republica Moldova. Drumul lor până la Obor este neclar, dar rețeaua de distribuție pare bine organizată. Și de fiecare dată le dau șah-mat autorităților de la granițe.

Nu este vorba de un singur vânzător izolat, ci de un sistem, cu mai mulți „actori”, care acoperă aproape întreaga piață.

Pentru mulți cumpărători, problema legalității trece pe plan secund. „Știu că nu e legal, dar pensia e mică”, spune un bărbat trecut de 60 de ani, cu un cartuș ascuns într-o sacoșă.

Acțiune după solicitarea Libertatea rămasă fără răspuns

Libertatea a solicitat un punct de vedere biroului de presă al Primăriei Sectorului 2, dar și al Poliției Locale pe data de 27 ianuarie, referitor la problemele semnalate în Piața Obor. Până la publicarea materialului nu am primit niciun răspuns, de la niciuna dintre cele două instituții.

În schimb, primăria se laudă pe Facebook cu „acțiunile împotriva contrabandei cu țigări în sectorul 2”.

Acțiunile împotriva contrabandei cu țigări în sectorul 2. Foto: Primăria Sector 2

Într-o postare de pe 9 februarie, pe Facebook se precizează că „în urma acțiunilor de control din ultima săptămână din zona Pieței Obor, colegii din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 2 au identificat șase persoane care comercializau țigarete de contrabandă”.

Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 70.000 de lei și au fost confiscate 13.650 de țigarete destinate vânzării ilegale. „Astfel de acțiuni vor continua pentru combaterea fermă a comerțului ilegal și protejarea comunității”, se mai arată în postare.

Contrabanda cu țigări a ajuns la un nivel record!

Conform datelor furnizate de Ziarul Financiar, piața neagră a țigărilor a ajuns la 10% din consum în ianuarie 2025, marcând o creștere față de nivelul de 9,1% înregistrat în noiembrie 2024.

Acest procent depășește media anuală din 2024, care s-a situat la 9%, fiind cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

Regiunea cea mai afectată de comerţul ilegal cu produse din tutun este vestul ţării, cu 14,8% în ianuarie 2025, în creştere cu 3,5 puncte procentuale faţă de noiembrie 2024.

În ceea ce privește proveniența țigaretelor de contrabandă, cea mai mare pondere o are categoria Duty Free (35,2%), urmată de Bulgaria (32%). În schimb, importurile ilegale din Republica Moldova au scăzut, cu 13,1%, ajungând la 10,5%.

În 2024, Poliția de Frontieră Română a confiscat 2,8 milioane de pachete de țigări, evaluate la aproximativ 60 de milioane de lei. În aceeași perioadă, au fost capturate peste 13.900 kg de tutun vrac și 1.300 kg de tutun pentru narghilea.

Sute de milioane de euro, pierdute de statul român

În 2024, în Uniunea Europeană au fost consumate 38,9 miliarde de țigări ilicite. Cel mai ridicat nivel din 2015: 9,2% din consumul total de țigări.

Piața neagră a generat pierderi de până la 14,9 miliarde de euro din venituri fiscale pentru guverne, într-un moment în care multe țări se confruntă cu presiuni economice puternice.

Aproape una din 10 țigări consumate în Uniunea Europeană este de proveniență ilicită. Peste 38,9 de miliarde de țigări provenite din comerțul ilicit au fost consumate în cele 27 de state membre ale UE.

România a înregistrat o medie anuală a consumului ilicit de țigări de 5,9%, în creștere în ultimul trimestru a anului 2024. Statul român a pierdut astfel 268 de milioane de euro!

Franța rămâne cea mai mare piață ilicită din Europa, cu 18,7 miliarde de țigări consumate ilegal în 2024 și 37,6% din consumul total.

În Țările de Jos, volumul țigărilor ilicite a crescut drastic cu peste 1,1 miliarde, mai mult decât dublu față de anul anterior, și ajunge la 17,9% din consumul total.

