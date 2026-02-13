Aseară s-a aflat lista celor lista celor zece finaliști ai Selecției Naționale Eurovision România 2026. Cap de listă sunt Alejandro Fernandez și Emil Rengle, care au impresionat juriul cu melodia „Bailando Solo”. Din fața televizorului, cei doi au urmărit anunțul oficial făcut de TVR 1 și au sărit de bucurie când și-au auzit numele.

„Am intrat în FINALA Eurovision România și încă nu ne-am revenit. Ce ați văzut până acum a fost doar începutul. Pregătim un show și mai curajos, și mai viu, și mai noi. Mulțumim că sunteți aici. Energia voastră chiar ne ține în picioare. 🤍 Bailando Solo prin viață. Dar niciodată singuri”, a fost mesajul transmis de cei doi după reușita lor.

Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026

La Telejurnalul de la ora 20.00, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro au fost aflați finaliștii deciși de Juriul Selecției Naționale.

Alejandro Zandes & Emil Rengle („Bailando Solo”), Alexandra Căpitănescu („Choke Me”), Edward Maya x LavBbe x Costi („Everybody Needs Somebody”), Emy Alupei („Tili Bom”), HVNDS („HVNDS – DOR”), Monica Odagiu („Fereastră Pentru Un Orb”), Olivia Addams („Croco”), Robert Lukian („Fire to the lies”), Vanu („Therapy Enemy”) şi Yguana („Happy Birthday”) sunt aleșii juriului care vor putea fi urmăriți în Marea Finală, miercuri, 4 martie, în direct la TVR.

Feedback-ul pe care îl au fanii și calitatea pieselor semifinaliste au convins organizatorii să implice publicul în acest proces de jurizare. Piesele clasate pe locurile 11-15, potrivit punctajului acordat de juriul de specialitate în etapa de audiții a semifinalei, intră într-o procedură distinctă de calificare în finală, denumită „Wild Card din partea publicului”. Până duminică, 15 februarie, ora 19.00, publicul poate viziona pe canalul oficial de YouTube al TVR – youtube.com/@TVRcanaluloficial, într-un playlist dedicat, cele cinci piese eligibile: Alexa & Aria Moon – „iELE”, Antonio Pican – „Humans”, Bogdan Medvedi – „Broken Heart”, Impact – „Bengalo” și Wrs – „All The Way”.

Piesa care va avea cele mai multe vizualizări pe canalul de YouTube din lista celor cinci, intră în finală, alături de celelalte zece, alese de juriul de specialitate.

România intră în semifinala internațională Eurovision 2026 pe 14 mai

România va intra pe 14 mai în concursul internaţional, în semifinala cu numărul doi. Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.

Alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

