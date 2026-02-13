Cum au ales frații Pavăl numele Dedeman

Dedeman Bacău, liderul companiilor antreprenoriale locale din România, a înregistrat o creștere semnificativă datorită relațiilor strânse cu furnizorii și clienții. „Tratează cu atenție clienții și furnizorii și te vor răsplăti”, a declarat Cătălin Ivan, directorul de marketing al Dedeman, în cadrul conferinței ZF Branduri Românești organizată la Iași.

În 1992, fondatorii Dedeman, frații Adrian și Dragoș Pavăl, au fost nevoiți să improvizeze numele companiei, după ce denumirea dorită inițial era deja rezervată la Registrul Comerțului. „A fost nevoie ca acolo, pe hol, să conceapă un nume. Primul D, de la Dragoș, al doilea D, Denise, soția lui, M de la mama soției și A de la Adrian. Au ajuns la Dedeman, un nume cu rezonanță nemțească”, a explicat Ivan.

În 2017, Dedeman a înregistrat afaceri de 6,33 miliarde de lei (1,4 miliarde de euro), cu 20% mai mult decât anul anterior. Profitul companiei a crescut cu 25%, ajungând la 889 de milioane de lei (193 milioane de euro), cel mai mare nivel din istoria sa, conform datelor Ministerului de Finanțe.

Dragoș Pavăl (născut în anul 1966) are o avere de două miliarde de dolari, iar Adrian Pavăl (născut în 1968) este cotat cu 1,3 miliarde de dolari. În total, 3,3 miliarde de dolari, echivalentul a 3 miliarde de euro.

Investiții pe bursă

Odată ce Dedeman s-a extins și a început să facă profituri frumoase, cei doi au început să investească la bursă. Pavăl Holding este firma prin care familia gestionează investițiile. Aceasta a raportat în 2023 venituri totale de 2,33 miliarde de lei și un profit net de 2,3 miliarde de lei, echivalent cu 462 milioane de euro.

Potrivit site-ului Bursei de Valori București (BVB), frații Pavăl deține pachete minoritare de acțiuni la producătorul de aluminiu Alro (23,2%), societatea de energie Electrica (8,2%), Transelectrica (6,48%) și producătorul de materiale de construcții Cemacon (91,21%). De asemenea, în 2022, cei doi frați au cumpărat 30% din Farmacia Tei și Bebe Tei.

Frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii lanțului de bricolaj Dedeman, au cumpărat Carrefour România. Vor fi preluate toate magazinele, iar brandul va fi păstrat.

Potrivit unui comunicat de presă al Carrefour remis joi dimineață Libertatea, retailerul francez va vinde lanțul de magazine fraților Pavăl pentru suma totală de 823 milioane de euro.





