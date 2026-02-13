Ce le promite Thassos românilor în 2026

Primarul Eleftherios Kyriakides a venit direct la București ca să le spună „mulțumesc” românilor și să îi convingă pe cei nehotărâți să își facă vacanța acolo în 2026, scrie Spotmedia.

„Doresc să mulțumesc tuturor românilor care preferă insula Thassos pentru a-și face vacanțele. În anul 2025, aproape jumătate de milion de români au vizitat insula Thassos și este pentru noi un mare succes”, a declarat edilul, prezent la Târgul de Turism al României.

Primarul a spus clar că insula mizează în continuare pe turiștii din România și că anul acesta vor fi investiții noi.

„În 2026 se vor deschide noi hoteluri, infrastructura se va îmbunătăți și vom avea mai multe vapoare pentru a facilita accesul turiștilor pe insulă”, a precizat acesta.

Concret, autoritățile locale promit condiții mai bune de cazare, acces mai ușor pe insulă și servicii adaptate pentru toate bugetele. Thassos rămâne una dintre cele mai apropiate și accesibile destinații din Grecia pentru românii care merg cu mașina.

Cât costă o vacanță în Thassos

Potrivit informațiilor prezentate la târg, prețurile pornesc de la aproximativ 300 de euro pentru șapte nopți de cazare, în funcție de perioadă și de facilități. În sezonul de vârf, tarifele cresc.

Grecia este, de mai mulți ani, principala destinație de vară pentru români, iar Thassos rămâne în topul preferințelor, mai ales pentru familii și pentru cei care caută plaje curate și ape limpezi.

Românii care au de gând să-și petreacă vacanța în Thassos, insula supranumită de smarald datorită apelor de un verde intens și a vegetației bogate, sunt sfătuiți să respecte câteva reguli de bun simț.

Show culinar și promovare la București

La standul dedicat insulei, organizatorii au pregătit și un live cooking show cu rețete tradiționale din Thassos, pentru a atrage vizitatorii prin gusturile locale.

Evenimentul are loc în perioada 12–15 februarie 2026, la Romexpo, în cadrul ediției de primăvară a Târgului de Turism al României. La târg participă agenții de turism, hoteluri, touroperatori și reprezentanți ai destinațiilor din țară și din străinătate.

Pentru Thassos, românii reprezintă deja un public fidel, iar autoritățile insulei vor să crească și mai mult numărul lor în 2026.

