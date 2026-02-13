Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, Nicoleta Luciu a povestit că, deși ies rar în oraș, soțul ei continuă să o surprindă prin gesturi de galanterie pe care nu i le-a cerut niciodată. Relația lor, începută în urmă cu 20 de ani, se bazează pe respect reciproc și pe reguli clare în privința timpului petrecut împreună.

Gestul făcut de Zsolt Csergo

„Bărbatul meu și acum după 20 de ani de relație, eu nu i-am cerut niciodată treaba asta, îmi trage scaunul la masă. Noi ieșim foarte rar, dar când ieșim, bărbatul meu nu se scoală niciodată de la masă. Dar tu nu ai văzut că e primarul, că e vicepreședintele? Nu te duci să…?

Dacă am treabă cu ei, ne vedem mâine la birou sau mă duc la ei la birou. Păi și nu te duci să îi saluți? Știi ce zicea Dana Budeanu. Aia se aranjează toată ziua pentru tine acolo, le parchezi la masă și el se duce să facă business, atunci l-a găsit că avut timp înainte sau mâine. 10 minute. Așa le învăț și eu pe fete. Stați 10 minute la masă, nu a venit fraierul, ați plecat. Dar nu te duci acasă! Iei fetele și te duci frumos în club”.

Prin aceste declarații, Nicoleta Luciu subliniază că respectul și atenția acordată partenerului contează mai mult decât aparițiile publice sau relațiile de business. Totodată, aceste cuvinte spulberă și zvonurile despre presupusul lor divorț.

Ce a pățit Nicoleta Luciu cu copiii

La 11 ani după ce s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a mutat la Miercurea Ciuc, Nicoleta Luciu a revenit spectaculos în atenția publicului, de data aceasta în mediul online. Vedeta, care a fost considerată multă vreme una dintre cele mai frumoase femei din showbizul românesc, este acum gazda podcastului „MOM by Nicoleta Luciu”, un proiect în care abordează teme legate de familie, feminitate și viață personală.

Mama a patru copii – Zsolt jr (17 ani) și tripleții Kim, Karol și Kevin (14 ani) – Nicoleta se declară împlinită, dar și surprinsă de sinceritatea adolescenților din viața ei. Deși îi urmăresc cu interes activitatea, Nicoleta Luciu a fost criticată de cei patru copii, după ce s-a întors în lumina reflectoarelor.

„Copii cresc, se uită la podcast. Mă susțin. Mă și critică. Nu știu dacă o să mă urmeze vreunul în carieră. Acum depinde și de ei ce vor să facă.

Noi, ca părinți, le deschidem absolut toate căile. E foarte frumos să ai un job de bază din care să faci bani, dar ceva de back up, cum ar fi modelling de exemplu. Asta vorbesc în cazul fiicei mele: ar fi bine să aibă businessul ei din care să facă bani, și un altul de rezervă.

Și noi făceam așa când eram tinere: pe lângă școală, mai și prezentam, mai făceam hostess, stăteam la intrare și conduceam invitații. Nu ne era rușine cu munca!”, a declarat Nicoleta Luciu, potrivit Click!.

