RADAr CULTURAL. Marusankakushikaku

Privind lucrări ale acestor maeștri, am întâlnit prima oară și cuvântul care le definește curentul artistic: zenga („imagine zen”, în japoneză), adică transpunerea în pictură și caligrafie a învățăturii budismului zen.

Ce este budismul zen? De la această întrebare, putem să pornim împreună într-o aventură culturală despre al cărei traseu și destinație știm că nu știm mai nimic. Și, dacă ar fi să ne menținem zen, ar trebui, de fapt, să nu ne întrebăm nimic, ci doar să tăcem.

Se povestește că un învățăcel (care făcea, ca și noi, primii pași, probabil) l-a rugat pe maestrul său cel mai inutil lucru din lume, să îi definească zen-ul într-o singură propoziție. Bătrânul i-a răspuns, nu ca profa noastră de mate când o întrebam de ce unu și cu unu fac doi, ci calm și complet: „Totul se schimbă“…

De mult n-am privit cu atâta uimire o operă de artă, cum am privit Marusankakushikaku a călugărului zen budist Sengai Gibon (1750–1837), cel care se explică pe sine printr-un koan: „Joaca mea cu pensula și cerneala nu este caligrafie și nici pictură. Cu toate astea, neinițiații cred în mod eronat: este caligrafie, este pictură”. Un neinițiat ca mine crede că este un gând.

Marusankakushikaku, trei cuvinte, care „citite” de la dreapta la stânga înseamnă ceea ce par a fi: Maru (Cerc), Sankaku (Triunghi), Shikaku (Pătrat). Nu întâmplător este considerată cea mai misterioasă lucrare a lui Sengai:

Marusankakushikaku a călugărului zen budist Sengai Gibon

A PICTA CU IDEI. Cred că știu de unde vine misterul lucrării lui Sengai Gibon, pe care occidentalii au numit-o „Universul”. Vine din noi, este misterul fiecăruia. Pictura aceasta făcută cu pensulă și tuș ne lasă să ne gândim la ce dorim. Așa cum obișnuiau călugării precum Sengai, ne dă un bobârnac, cât să ne „trezească natura interioară”. Mai am un motiv puternic să mă emoționeze, la distanță de două secole, zenga aceasta. Am știut întotdeauna, privind lucrările fiului meu cel mare, că desenează cu idei. Acum am certitudinea că se poate. În imaginea de mai jos, suntem noi doi, noi toți, imaginați de Sengai cum arătăm către Lună:

RADAr CULTURAL. Marusankakushikaku
„Universul”, de Sengai Gibon. Foto japantimes.co

TIKTALK. „NONE WHATSOEVER”! Grație TikTok putem vedea, chiar dacă pe gaura cheii, o părticică a Colecției Gitter-Yelen, prezentată acum doi ani într-o expoziție găzduită de Societatea Japoneză, în sediul său din New York. Numele expoziției poate părea din cale afară de ciudat, „None Whatsoever”, dar este foarte zen și asortat la zenga. Este, tradusă într-o engleză cât s-a putut mai aproape de original, replica lui Bodhidharma, patriarhul budismului zen – „Absolut niciunul!” , dată unui împărat din secolul V, atunci când acesta l-a întrebat ce merite a dobândit în urma tuturor faptelor sale bune.

 
 @japansocietynyc Last look at these Zen masterpieces before our exhibition closes THIS SUNDAY. ⏳✨ #Zenga, or Japanese Zen paintings, represent one of the worlds most fascinating religious and artistic traditions. Created by prolific painter-monks from the Edo period (1615–1868) all the way to the 20th century, the 50 Zenga-style paintings and calligraphies on view in “None Whatsoever: Zen Paintings from the Gitter-Yelen Collection” offer a sprawling window into this longstanding and exquisite artform.  #NoneWhatsoever is only on view through June 16! Our gallery hours are 12 pm to 7 pm—plan your visit today.  #hakuin #zenpaintings #japaneseart #japansociety #nycgallery #thingstodoinnyc ♬ original sound - Japan Society

ZAZEN. Pentru că l-am pomenit pe Bodhidharma, el a fost cel mai în măsură să ne dea definiția învățăturii sale și a făcut-o: „A nu te gândi la nimic este zen”. Dacă  dorim să ne adâncim în meditație (cuvântul este „zazen”), putem asculta aceste armonii care vin din noi și din afara noastră. Unul dintre maeștrii contemporani, Shunryu Suzuki, ne-a învățat că viața fără meditație „este ca atunci când întorci arcul ceasului, fără să îi potrivești ora. Merge perfect, dar nu arată ora”. Cerc, triunghi, pătrat – un bun pretext nu doar pentru zenga ci și pentru zazen…

