Imagini rare cu fiul Andreei Berecleanu. Cum arată Petru la 20 de ani

Fiul prezentatoarei TV Andreea Berecleanu, Petru Zaharescu, a sărbătorit pe 10 septembrie împlinirea vârstei de 20 de ani. Cu această ocazie, mama sa, sora și iubita i-au transmis mesaje emoționante pe rețelele sociale.

„Într-o lume când bună, când aspră, el alege să fie bun! Petru cel Bun, băiatul meu frumos, face azi 20 de ani! Cei mai frumoși, plini de speranță și de bucurie! Să-ți fie viața așa de bună precum ești tu! Te iubesc! Te iubim! La mulți ani!”, i-a urat Andreea Berecleanu fiului ei.

Sora sa mai mare, Eva Zaharescu, în vârstă de 23 de ani, i-a adresat un mesaj plin de afecțiune: „La mulți frățiorului meu mai mic! Mă enervezi, mă inspiri și mă faci să râd cel mai tare, toate într-o singură zi și tot te iubesc cel mai tare!”. Eva a adăugat într-o altă postare: „Nu-mi pot imagina viața fără tine”.

Petru Zaharescu are iubită studentă la Medicină

Petru formează de mai mult timp un cuplu discret cu Sarah Iacomi, o tânără studentă la Medicină dentară, potrivit unica.ro. Tânărul a absolvit liceul la Londra și este în prezent student la universitate tot în capitala Marii Britanii.

Andreei Berecleanu îi este greu fără cei doi copii acasă

Întrebată de Teo Trandafir cum s-a obișnuit fără copiii ei, Andreea Berecleanu, care e în prezent prezentatoare de știri la Prima TV, a recunoscut că a suferit mult. „A fost greu! Am zis așa, a plecat Eva, acum șase ani, și a plecat și Petru anul trecut.

Și a început să îmi fie rău, dar rău fizic. Toate analizele pe care eu le fac de câteva ori pe an erau pe linia roșie. Toate, dintr-o dată. Nu înțelegeam care e treaba. Am început să am dureri în capul pieptului, niște dureri atroce, luam calmante intravenoase.

După care descoperisem că deși făcusem niște investigații, o ecografie uzuală de abdomen, și nu aveam nicio problemă în afară de o bilă mai leneșă, dar eu mănânc destul de corect și nu am probleme. Dintr-o dată bila mea s-a umplut de pietre, multe și a trebuit să mă operez”, a mai explicat prezentatoarea, care își iubește la fel de mult copiii, nu face niciodată diferențe între ei.

