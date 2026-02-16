Suspectul principal, un cadru militar, este acuzat că a convins mai multe persoane să investească în criptomonede, însă banii victimelor ajungeau direct în conturile sale personale.

Până în acest moment, anchetatorii au stabilit un prejudiciu de aproximativ 1.600.000 de lei. Operațiunea de astăzi a innclus percheziții la adresele suspectului și la două sedii de firme, anchetatorii vizând recuperarea prejudiciului prin măsuri asigurătorii.

Conform probelor, în perioada 2021-2024, cadrul militar și-ar fi folosit anturajul pentru a atrage investitori pe o platformă online falsă. Victimele credeau că achiziționează criptomonede, când, în realitate, erau țintele unei ample acțiuni de inducere în eroare.

„Ca urmare a metodelor dolosive utilizate, banii tranzacţionaţi de către persoanele vătămate ar fi fost în realitate transferaţi în conturile bancare deţinute de către militar. Prejudiciul constatat până în prezent este de aproximativ 1.600.000 de lei”, au anunțat reprezentanții Parchetulului Înalte Curți de Casație și Justiție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE