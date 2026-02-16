Schimbul de replici dure are loc, luni, în ziua în care susținătorii lui Navalnîi comemorează doi ani de la moartea acestuia într-o colonie penitenciară din Arctica.

Otrăvit cu epibatidină

Marea Britanie, Suedia, Franța, Germania și Țările de Jos au publicat, sâmbătă, o declarație comună în care susțin că Navalnîi a fost ucis cu epibatidină — o toxină puternică, întâlnită la anumite specii de broaște veninoase.

Documentul precizează că statul rus a avut „mijloacele, motivul și oportunitatea” de a administra substanța letală. Ministerul de Externe britanic a subliniat că această otravă nu se găsește în mod natural în Rusia, sugerând o proveniență sintetică sau controlată. Epibatidina provoacă paralizie musculară și, în final, deces prin asfixiere.

Reacția Moscovei

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a negat categoric implicarea statului rus, menținând versiunea oficială conform căreia Navalnîi a murit din cauze naturale, după ce „i s-a făcut rău în urma unei plimbări”.

„Nu acceptăm astfel de acuzații. Nu suntem de acord cu ele. Le considerăm părtinitoare și nefondate. De fapt, le respingem ferm”, a declarat Dmitri Peskov în briefingul de presă de luni.

Reacția Kremlinului vine la puțin timp după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a negat categoric ipoteza conform căreia Alexei Navalnîi ar fi fost otrăvit în detenție cu o substanță derivată din venin de broască.

Familia cere dreptate

Văduva disidentului, Iulia Navalnaia, a declarat că asasinatul soțului său este acum „dovedit științific”.

Încă din luna septembrie, aceasta afirmase că analizele de laborator efectuate pe probe biologice scoase clandestin din Rusia au confirmat prezența otrăvii.

Prezentă la mormântul fiului său din Moscova, mama lui Navalnîi, Liudmila, s-a declarat confirmată de raportul european: „Acest lucru confirmă ceea ce știam de la bun început. Știam că fiul nostru nu a murit pur și simplu în închisoare, ci a fost ucis. Va dura, dar vom afla cine a făcut-o”.

Comemorare sub supraveghere

Luni dimineață, zeci de persoane, inclusiv diplomați străini, au venit la mormântul lui Navalnîi pentru a depune flori.

Atmosfera a fost una tensionată, mulți participanți purtând măști pentru a-și ascunde identitatea, în contextul în care autoritățile ruse au declarat organizația lui Navalnîi drept „extremistă”, iar orice asociere cu acesta poate duce la urmărire penală.

Contextul represiunii

Alexei Navalnîi, cel mai vizibil opozant al președintelui Vladimir Putin, a murit în februarie 2024, în timp ce ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare.

El supraviețuise deja unei tentative de asasinat cu agentul neurotoxic Noviciok în 2020.

La doi ani de la dispariția sa, opoziția rusă rămâne fragmentată și în mare parte exilată. În interiorul Rusiei, represiunea s-a intensificat, vizând nu doar aliații politici, ci și avocații care l-au apărat pe Navalnîi sau jurnaliștii care au relatat despre procesele sale, mulți fiind condamnați la ani grei de închisoare.

