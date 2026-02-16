Discursul său a adus în prim-plan ideea că felul în care gândim, simțim și ne raportăm la viață nu rămâne doar la nivel psihologic, ci se reflectă inclusiv în biologia noastră.

Autorul volumului „Inteligența materiei” a explicat că structura materialului genetic se bazează pe patru componente fundamentale, adenina, timina, citozina și guanina, elemente esențiale care stau la baza informației genetice. Potrivit profesorului doctor Constantin Dulcan, echilibrul acestor baze poate fi influențat indirect de experiențele emoționale, mai ales de stresul prelungit, traumele sau stările depresive, care pot afecta sănătatea organismului și modul în care acesta funcționează.

Acesta a subliniat însă și reversul acestei situații: emoțiile pozitive, relațiile armonioase, optimismul și sentimentul de siguranță pot contribui la menținerea echilibrului biologic. El a evidențiat importanța gesturilor simple, un cuvânt de încurajare, o apreciere sinceră sau o atitudine caldă, care, dincolo de impactul emoțional imediat, pot avea efecte benefice asupra stării generale de sănătate.

În intervenția sa din cea de-a III-a ediție a Galei Premiilor Literare Bookzone, profesorul a făcut referire și la complexitatea creierului uman. Deși nu este cel mai mare din regnul animal, structura sa extrem de sofisticată permite dezvoltarea conștiinței, a inteligenței abstracte și a capacității de reflecție, aspecte care au făcut posibil progresul cultural și științific al omenirii.

Această complexitate, spune el, vine la pachet și cu responsabilitatea de a cultiva gânduri constructive și un stil de viață echilibrat. Mesajul final transmis publicului a fost unul optimist și profund uman: grija față de propria stare interioară, cultivarea bucuriei și menținerea relațiilor armonioase pot contribui nu doar la echilibrul emoțional, ci și la sănătatea fizică pe termen lung.

„Să gândim frumos, să fim veseli, să ne binedispunem, iar viața noastră este asigurată”, a concluzionat profesorul.

În cadrul aceluiași eveniment, noua sa carte, „Calea Înțelepciunii”, a fost nominalizată la categoria „Cea mai apreciată carte de nonficțiune – Dezvoltare personală”, confirmând interesul constant al publicului pentru lucrările sale care îmbină știința, filosofia și reflecția asupra condiției umane.

Gala a reunit, de asemenea, personalități importante din România, printre care Dan Negru, Mihai Morar, părintele Pimen Vlad și doctorul Mihai Craiu, într-un dialog interdisciplinar despre sănătate, cunoaștere și echilibru interior.

