Termenul nu a fost respectat, iar de atunci inaugurarea a fost amânată în mod repetat, fără ca proiectul să fie dus la capăt.

CNI dă vina pe antreprenor și pe litigiul pentru teren

Întrebată despre cauzele întârzierilor din ultimii ani, conducerea CNI a indicat responsabilitatea firmei care se ocupă de construcția Sălii Polivalente.

Sala Polivalentă din Constanța. Foto: Adrian Anton

„Antreprenorul a solicitat decalarea termenului în contextul răspândirii coronavirusului, al sistării lucrărilor ca urmare a unor condiții meteorologice nefavorabile, precum și din cauza temperaturilor care, potrivit normelor și agrementelor tehnice, nu permit punerea în operă a unor materiale sau procedee”, au transmis reprezentanții CNI.

Instituția a invocat și un litigiu privind terenul pe care se construiește sala, disputat între Primăria Constanța și Asociația Club Sportiv Metalul.

Sala Polivalentă din Constanța. Foto: Adrian Anton

Potrivit CNI, conflictul a împiedicat demolarea la timp a construcțiilor revendicate de asociație și pregătirea amplasamentului, ceea ce a generat întârzieri încă din faza de început a lucrărilor.

Creditele bugetare, epuizate

Un alt motiv invocat de CNI pentru întârzierea de aproape cinci ani vizează epuizarea fondurilor din Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social.

Sala Polivalentă din Constanța. Foto: Adrian Anton

„A afectat toate proiectele aflate în curs de desfășurare din diferite județe și implicit acest obiectiv. (…) Aceste aspecte au dus la întârzieri la plată pentru lucrările executate și, implicit, la diminuarea ritmului de lucru sau chiar la sistarea lucrărilor de către antreprenor, așa cum este și cazul Sălii Polivalente din municipiul Constanța”, au transmis reprezentanții instituției.

În ceea ce privește finanțarea, CNI a mai precizat că, prin rectificarea bugetului de stat din 2025, creditele de angajament alocate programului au fost reduse cu 250.000 de lei, iar creditele bugetare nu au fost suplimentate.

Potrivit companiei, aceste ajustări au contribuit la încetinirea lucrărilor și la prelungirea termenului de finalizare.

A fost contractat un alt studiu de fezabilitate

CNI pune întârzierea și pe seama actualizării studiului de fezabilitate, care a fost necesar anul trecut.

„În acest sens, a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 1075/decembrie 2025, care prevede actualizarea instalațiilor interioare, inclusiv a echipamentelor HVAC, precum și modificarea fațadei clădirii. Aceste lucrări suplimentare vor face obiectul unei noi proceduri de achiziție publică, ce urmează să fie demarată în această lună”, a declarat instituția.

Sala Polivalentă din Constanța. Foto: Adrian Anton

În același timp, CNI a anunțat că va aplica penalități antreprenorului pentru nerespectarea termenelor contractuale, acestea urmând să fie calculate în funcție de data finalizării Sălii Polivalente.

