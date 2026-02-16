Firmă românească de transport, judecată în Belgia

O companie românească de transport riscă o amendă de 6.400 de euro și confiscări de peste 93.000 de euro pentru muncă la negru, după ce un control efectuat în Zeebrugge a arătat că patru șoferi de camion erau plătiți la nivelul salariilor din România, deși în practică lucrau din Belgia.

Investigația a început în urma unei acțiuni a poliției federale pe Lisseweegse Steenweg, în Zeebrugge. La 13 aprilie 2020, într-o parcare au fost puse sub sechestru patru capete tractor aparținând unei firme de transport românești.

Potrivit pzc.nl, compania, Autotransport International Company, lucra ca subcontractor pentru firme precum Cobelfret și ECS. În acest cadru, cei patru șoferi identificați efectuau constant curse între Belgia și Franța și alimentau de fiecare dată în Belgia.

În realitate, au stabilit anchetatorii, românii lucrau practic permanent de pe teritoriul belgian, motiv pentru care cei patru camionagii trebuiau plătiți conform standardelor salariale din Belgia.

Șoferi români de TIR păcăliți de angajator cu peste 93.000 de euro

Pe baza datelor din tahograf, s-a constatat că șoferii primiseră cu peste 93.000 de euro mai puțin decât ar fi trebuit. Pentru a obține eliberarea celor patru vehicule, compania a achitat o cauțiune de 50.000 de euro.

Administratorul firmei s-a declarat dispus, la audieri, să regularizeze situația. „Dar de atunci nu a mai dat niciun semn de viață”, a declarat vineri, în timpul procesului, auditorul de muncă Jeroen Lorré.

În iunie 2022, alte două capete tractor ale companiei au fost din nou confiscate, fără ca firma să reacționeze. Vehiculele au fost în cele din urmă vândute pentru un total de 21.000 de euro.

Parchetul muncii a cerut, în lipsa inculpatului, o amendă de 6.400 de euro și confiscarea a peste 93.000 de euro. Din această sumă pot fi însă scăzute cauțiunea plătită și banii obținuți din vânzarea camioanelor.

Potrivit procurorului, Autotransport International Company ar trebui să suporte și peste 4.000 de euro cheltuieli de tractare și depozitare. Sentința este așteptată pe 13 martie.

