România: Lider nedorit în Europa la vaccinare

Analiza rezultatelor estimării acoperirii vaccinale la vârsta de 12 luni pentru copiii născuți în iulie 2024”, derulată în august 2025 pentru copiii născuți în perioada 01–31.07.2024 a scos la iveală statistici îngrijorătoare.

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025 în România au fost confirmate 35.736 de cazuri de rujeolă, din care 27.720 la copii sub 15 ani și 3.188 la adolescenți între 15 și 19 ani. În același interval, s-au înregistrat 30 de decese cauzate de rujeolă, potrivit INSP „Situația rujeolei în România la data de 31.12 .2025”.

Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă a fost de 32.265, la nivelul UE, dintre care 27.568 proveneau din România (27.568). A doua țară din top este la mare distanță – Italia, cu 1.097 de cazuri.

,,Aceste cifre evidențiază faptul că, exceptând vaccinurile BCG și hepatitic B, administrate în maternitate, acoperirea vaccinală a copiilor care se vaccinează la termen prezintă probleme inacceptabile. Suntem o țară care recent a parcurs o epidemie de rujeolă, ori este clar că, pentru copiii care se nasc în România, vaccinarea trebuie făcută la timp astfel încât să evităm o nouă epidemie”, a atras atenția dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie.

„O boală transmisibilă este la un avion distanță”. Rujeola, de aproximativ 12 ori mai contagioasă decât gripa

Peste 60 de copii au fost infectați în urma unui focar de rujeolă izbucnit în nordul Londrei, potrivit unor rapoarte citate de The Guardian. Această situație din Londra confirmă practic avertismentele medicilor că acolo unde rata de vaccinare scade, focarele apar inevitabil, indiferent de țară.

„O boală transmisibilă este la un avion distanță. Oricând poate să apară și în România o nouă epidemie de rujeolă, condiția e să se cumuleze o masă critică de persoane susceptibile care nu au fost vaccinate și nu s-au îmbolnavit. Rujeola este o boală care are cea mai mare capacitate de transmitere dintre bolile prevenibile prin vaccinare; când apare un caz, aproape toți copiii care sunt susceptibili se pot îmbolnăvi”, a semnalat dr. Gindrovel Dumitra.

Virusul rujeolic este unul dintre cele mai contagioase virusuri care afectează oamenii. Pentru fiecare persoană care are rujeolă, până la 18 alte persoane nevaccinate vor fi infectate. Acest lucru face ca rujeola să fie de aproximativ 12 ori mai contagioasă decât gripa. Rujeola poate necesita spitalizare și poate duce la complicații de sănătate pe termen lung, debilitante, iar uneori la deces. De asemenea, poate afecta sistemul imunitar, „ștergând” memoria acestuia cu privire la modul de combatere a infecțiilor timp de luni sau chiar ani, lăsând supraviețuitorii rujeolei vulnerabili la alte boli și la risc de deces.

,,Părinții trebuie să înțeleagă faptul că trebuie vaccinați copiii la timp pentru a evita apariția unor boli severe, precum rujeola și tusea convulsivă, care poate fi prevenită prin hexavalent. Suntem într-o perioadă în care vaccinurile sunt disponibile, deci aceste vaccinuri trebuie să ajungă la copii,” a mai subliniat medicul de familie.

Patru șoferi români de TIR au fost păcăliți cu 93.000 de euro de firma care i-a angajat în țară și i-a trimis să conducă în Belgia
