Istoria trifoiului cu patru foi

Foarte mulți oameni sunt probabil familiarizați cu asocierea trifoiului cu patru foi cu Irlanda. În această țară fermecătoare și plină de magie, trifoiul a fost considerat timp de sute de ani drept un simbol al norocului și al protecției, relatează inscripture.com.

Potrivit legendei, în primele secole ale istoriei Irlandei, se spune că druizii purtau acest trifoi rar asupra lor pentru a se feri de spiritele rele, în timp ce celții credeau că putea să le ofere protecție și bunăstare. De-a lungul timpului, trifoiul cu patru foi a început să fie mai puțin legat de originile sale mistice și să fie perceput mai degrabă ca un simbol general al lucrurilor bune care urmează să vină.

În epoca victoriană, era un talisman popular pentru îndrăgostiți, semnificând fidelitatea. Astăzi, este acceptat la nivel mondial ca un semn al norocului și al energiei pozitive, devenind deosebit de semnificativ în bijuteriile memoriale, unde poate reprezenta impactul durabil pe care viața unei persoane dragi îl are asupra altcuiva.

Simbolismul trifoiului cu patru foi

În Evul Mediu, trifoiul cu patru foi era cunoscut ca emblemă florală a Irlandei, fiind reprezentat alături de trandafirii englezești, ciulinii scoțieni și de prazul galez. Mai târziu, trifoiul a devenit un simbol al Sfântului Patrick, irlandezii purtându-l la pălării în ziua de sărbătoare a acestuia, începând cu secolul al XVIII-lea.

Motivul a câștigat popularitate în arhitectură, modă, precum și în alte domenii, ca simbol general al Irlandei, în deceniile care au urmat. În timpul perioadei cunoscută sub numele „The Troubles” – un conflict etno-naționalist care a durat 30 de ani – când această țară a fost divizată în privința menținerii sub dominație britanică, trifoiul a fost asociat cu naționalismul irlandez-catolic, servind drept emblemă a opoziției față de supremația protestanților și de convingerile lor unioniste.

Trifoiul cu patru foi a rămas însă, de-a lungul secolelor, un simbol mai inofensiv, cu rădăcini timpurii ca talisman celtic menit să alunge ghinionul și cu reputația de a aduce protecție mistică și energie pozitivă celor care îl purtau, o reputație care continuă și astăzi.

De ce este atât de rar trifoiul cu patru foi

Găsirea unui trifoi cu patru foi nu este deloc un lucru ușor. Majoritatea trifoiurilor aparțin speciei de trifoi alb sau Trifolium repens, care în mod natural are doar trei frunze. Totuși, o mutație genetică rară sau, uneori, factori de mediu, precum compoziția solului, clima și stresul plantei, pot duce la apariția a mai mult de trei frunze, făcând aceste talismane norocoase foarte greu de găsit.

Există cazuri de trifoi cu chiar mai mult de patru foi. De altfel, recordul actual înscris în Cartea Recordurilor Guinness, stabilit în Japonia în 2023, este un trifoi care are nu mai puțin de 63 de frunze, potrivit brightview.com. Tocmai această raritate le face atât de prețuite, deoarece, să găsești un trifoi cu patru foi, este considerat un semn de noroc. Asta, pentru că pur și simplu șansele de a da peste un astfel de trifoi sunt extrem de mici, estimările sugerând că aproximativ doar unul din 5.000 de trifoi are mai mult de trei frunze.

Care trifoi este mai rar decât cel cu patru foi

Potrivit lui Marion R. Casey, istoric în cadrul facultății Glucksman Ireland House de la Universitatea din New York, trifoiul cu patru foi „este la fel de rar ca trifoiul cu cinci foi, despre care se spune că este și mai norocos. Trifoiul cu trei foi este recunoscut drept adevăratul trifoi și tocmai acesta este motivul pentru care este imprimat pe coada avioanelor Aer Lingus, compania aeriană națională a Irlandei”.

Deși s-a spus adesea că trifoiul cu patru foi este extrem de rar, un studiu independent realizat de un grup de cercetători elvețieni a analizat 5,7 milioane de trifoi și a constatat că probabilitatea de a găsi unul cu patru foi este de unu la 5.076 de trifoi cu trei foi. Cercetătorii de la Universitatea din Georgia (UGA) au aflat că este mai probabil să vezi un trifoi cu patru foi în lunile mai calde, iar dacă găsești unul, există șanse mai mari să mai descoperi încă unul în aceeași zonă.

Cum să găsești un trifoi cu patru foi

Atunci când cauți trifoi cu patru foi, cel mai bine este să începi primăvara, înainte de a tunde gazonul pentru prima dată, bineînțeles dacă îți propui asta în propria curte. Pentru asta, trebuie să găsești o zonă deasă și bogată în trifoi și să începi să verifici marginile acesteia. S-ar putea să fii tentat să te apleci pentru a privi mai atent, însă experții spun că este mai bine să ai o privire de ansamblu, observând de sus de jur-împrejur până când vei vedea o întrerupere în tiparul triunghiular al trifoiului cu trei foi.

Trebuie să știi că un trifoi cu patru foi are o formă pătrată, deși trebuie spus că cea de-a patra frunzuliță este în cele maimulte dintre cazuri mai mică decât celelalte trei. În plus, trifoiul norocos are un centru cu un aspect diferit comparativ cu trifoiul cu trei foi. De asemenea, lasă-ți ochii să se miște rapid și nu te concentra doar pe o mică porțiune a parcelei. Este mult mai ușor să observi trifoiul cu patru foi într-o zi înnorată, deoarece formele și umbrele sunt mai vizibile.

Odată ce ai găsit trifoiul norocos, poți continua să cauți pentru că este probabil să mai existe câteva ascunse în aceeași zonă, deoarece trifoiurile cresc în grupuri, se precizează pe thespruce.com.

Ce semnifică frunzele trifoiului cu patru foi

Cei mai mulți oameni știu că găsirea unui trifoi cu patru foi aduce noroc, însă semnificația acestei plante de mici dimensiuni este mult mai profundă. Spre exemplu, dincolo de aspectul legat de raritate, trifoiul cu patru foi a primit, de-a lungul timpului, o serie de interpretări simbolice diferite pentru fiecare frunză. Astfel, prima frunză simbolizează credința, cea de-a doua frunză reprezintă speranța, a treia frunză este despre iubire, iar acea rară a patra frunză este cea care aduce noroc, notează inscripture.com.

Cele patru valori – credință, speranță, iubire și noroc – sunt frumoase fiecare în parte, dar împreună creează un simbol puternic al pozitivismului și al rezilienței, perfect pentru a comemora o persoană dragă.

Fiecare frunzuliță adaugă un strat unic de semnificație, transformând trifoiul într-un simbol nu doar al norocului, ci și al amintirilor și al forței pe care o tragem din ele. Deși nu provine din vreo veche tradiție unică sau dintr-un text religios precis, această explicație a devenit populară în folclorul modern și este adesea menționată în literatura despre simboluri.

De ce este considerat trifoiul cu patru foi norocos

Una dintre legendele populare cele mai răspândite vorbește despre faptul că norocul trifoiului cu patru foi provine chiar de la Eva. Se spune că, atunci când ea și Adam părăseau Grădina Edenului, Eva ar fi cules un singur trifoi cu patru foi ca suvenir al paradisului, iar această legătură religioasă a dus la considerarea sa ca simbol al norocului încă de atunci.

Trifoiul cu patru foi apare și în fabule. „Copiii sunt menționați în folclor ca purtându-l în speranța că vor putea vedea zâne, iar, în general, oamenii îl purtau în lumea premodernă deoarece credeau că le va aduce noroc și că îi va feri de boli”, spune istoricul Mike Cronin, citat de Readerʼs Digest.

Totuși, credința că trifoiul cu patru foi aduce noroc ar fi putut exista deja în rândul popoarelor celtice, probabil din cauza răspândirii trifoiului în Irlanda și a rarității exemplarelor cu patru frunze. Multe tradiții celtice au fost îmbinate de-a lungul timpului cu noua religie, iar importanța trifoiului a fost una dintre ele.

Astfel, semnificația trifoiului cu patru foi s-a împletit cu creștinismul, astfel încât primele trei frunze au ajuns să reprezinte credința, speranța și iubirea, iar a patra frunză semnifica harul lui Dumnezeu sau norocul.

Curiozități despre trifoiul cu patru foi

Termenul „trifoi” provine din cuvântul irlandez „seamróg” sau „seamair óg”, care se traduce prin „trifoi mic”.

Legenda irlandeză spune că Sfântul Patrick a demonstrat principiul din spatele Sfintei Treimi – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – folosind un trifoi, arătând spre cele trei frunze ale sale, unite printr-o tulpină comună.

În lume există în momentul de față peste 300 de specii de trifoi.

Trifoiul cu patru foi este cunoscut sub numele de alotetraploid, un termen care definește orice specie care are patru seturi de cromozomi de la două specii diferite.

Cea de-a patra frunză a unui trifoi cu patru foi este de obicei mai mică decât celelalte trei frunze și are, totodată, o nuanță de verde diferită.

Expresia „norocul irlandezilor” este legată de abundența trifoiului cu patru foi în Irlanda.

O veche legendă spune că împăratul Napoleon ar fi evitat un glonț ce i-ar fi putut fi fatal deoarece, în acel moment, s-a aplecat să privească un trifoi cu patru foi.

Sir John Melton a fost prima persoană care a numit trifoiul cu patru foi norocos în opera sa literară „Astrolog” din 1620. El a scris: „Dacă un om care se plimbă pe câmp găsește o iarbă cu patru foi, în scurt timp va găsi ceva bun”.

