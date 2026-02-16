Doi români au plecat la schi în Ucraina și a pornit alarma de război când erau în telescaun

Doi români au ales să meargă în vacanța de iarnă la schi în Ucraina. Turiștii au ales Bukovel ca stațiune, o destinație cunoscută pentru pârtiile de schi și frecventată de români chiar și în vreme de război.

Cei doi s-au filmat în telescaun, în timp ce urcau pe munte și au distribuit videoclipul pe TikTok. În fundal, se aude sunetul unei sirene.

Clipul încărcat online a strâns sute de reacții și a împărțit România în două tabere. În timp ce unii dintre români i-au criticat pentru faptul că au mers într-o țară aflată în război, alții susțin că sunetul din fundal nu se este unul real și că cei doi turiști au mințit în videoclip.

Ce spun cei doi români după ce aud alarma de război în Bukovel

Așa cum se vede în videoclip, momentul în care pornește alarma de război îi prinde pe cei doi români chiar în telescaun. Aceștia se filmează în timp ce urcă pe munte și povestesc ce se întâmplă în stațiunea din Ucraina.

„Deci suntem la schi la Bukovel în Ucraina și este o alarmă de drone. La așa ceva eu nu mă așteptam. Este foarte înfricoșător sunetul acesta”, spune unul dintre ei. În completarea lui vine celălalt care explică faptul că sunt în telescaun și urcă pe munte.

Tot acesta este și cel care a remarcat că oamenii sunt destul de liniștiți, în ciuda alertei din mijlocul zilei. „Mai ales când ești într-un telescaun care te duce sus pe munte. Lumea pare super liniștită aici”, mai zice și celălalt turist.

 
 @sergiu.luculescu La ski la Bukovel Ucraina cu alarma de razboi @Bogdan ♬ original sound - Sergiu Luculescu

Experiența celor doi turiști nu este prima de acest fel. La începutul lunii ianuarie, doi români s-au dus în Ucraina în vacanță și au găsit totul închis când au ajuns în Bukovel. Hotelurile se pare că își închid recepțiile în timpul nopții, aceasta fiind una din măsurile de siguranță impuse în timpul războiului.

Cum au reacționat românii în comentarii la videoclipul turiștilor din Ucraina

Așa cum spuneam, videoclipul postat pe TikTok a devenit imediat viral. Românii au fost împărțiți în două tabere. În timp ce unele dintre comentarii îi critică pe turiști că au ales Ucraina, altele îi critică și spun că sunetul nu ar fi real.

„Nu te așteptai ca pe vreme de război într-o țară o să fie chiar război?”; „Daaa foarte surprinzător sa auzi alarma de raid in Ucraina mai ales acum”; „Cu turismul și cu exportul de cereale i-a înțeles Putin”; „da…chiar de neașteptat…nici nu e război acolo”, au spus câțiva dintre internauții care au i-au criticat pe români pentru că au ales Bukovel și pentru că au fost surprinși să audă sirenele de război pe pârtie.

În alte comentarii, cei doi turiști au fost ironizați că au ales Ucraina și acuzați că au folosit un alt sunet de fundal pentru videoclip.

„Ce căutați acolo???”; „dragii de voi! așa ceva? incredibil!”; „De unde știi tu că e de DRONE”; „ce vrăjeală ieftină”; „Numa eu îmi dau seama că e făcut video cu sunetul de alarma adăugat?”, au mai scris românii la imaginile din mediul online.

Pe de altă parte, au fost și turiști români care au mers în Bukovel și au recunoscut sunetul. Aceștia spun că au trăit experiențe similare în diferite momente când se aflau în vacanța de schi.

„Am pățit și eu în bazar la ei fiind și la restaurant!”, „Am prins și eu de foarte multe ori alarme. E foarte urât”; au explicat românii care spun că au mai fost la schi în Ucraina.

Cât plătesc românii pentru vacanțele de schi la Bukovel

Stațiunea de schi Bukovel, din Ucraina, a devenit în ultimii ani o destinație populară pentru românii care vor să se bucure de zăpadă, pârtii bune și prețuri considerate accesibile, chiar dacă drumul până acolo durează mai mult și e nevoie de pașaport.

Cazarea în stațiune variază mult în funcție de confort. Mulți români aleg apartamente sau pensiuni, unde prețurile pot fi între 30 și 70 de euro pe noapte, iar hotelurile mai bune, cu facilități precum centru SPA sau piscină, costă între 70 și 150 de euro pe noapte.

Cât costă skipass-ul și echipamentul pentru schi în Ucraina

Pe lângă cazare, turiștii trebuie să plătească și pentru skipass și echipamente dacă nu au propriile seturi de schi sau snowboard. În funcție de ce aleg, închirierea echipamentului poate costa între 15 și 25 de euro pe zi, iar un skipass pentru o zi întreagă pe pârtii poate fi între 40 și 60 de euro, uneori mai puțin dacă este luat online.

Un cadru militar activ a păcălit mai multe persoane să cumpere criptomonede și și-a băgat 1.600.000 de lei în cont
Știri România 16:25
Un cadru militar activ a păcălit mai multe persoane să cumpere criptomonede și și-a băgat 1.600.000 de lei în cont
Haos pe Aeroportul Suceava: sute de călători sunt blocați, după ce mai multe zboruri au fost anulate din cauza gheții de pe pista de aterizare
Știri România 16:07
Haos pe Aeroportul Suceava: sute de călători sunt blocați, după ce mai multe zboruri au fost anulate din cauza gheții de pe pista de aterizare
Power Couple 16 februarie 2026. Anunțul cu care Dani Oțil i-a speriat pe concurenți: „Fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif"
Stiri Mondene 17:42
Power Couple 16 februarie 2026. Anunțul cu care Dani Oțil i-a speriat pe concurenți: „Fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif”
Gabriel Torje a semnat cu Asia Express. Alături de cine nu a vrut să facă echipă la Antena 1
Stiri Mondene 17:08
Gabriel Torje a semnat cu Asia Express. Alături de cine nu a vrut să facă echipă la Antena 1
Salariile militarilor și polițiștilor nu se taie, a decis coaliția. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale și ce alte măsuri s-au luat
Politică 16:48
Salariile militarilor și polițiștilor nu se taie, a decis coaliția. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale și ce alte măsuri s-au luat
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
Politică 16:28
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
