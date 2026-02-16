Lista problemelor: anulări și devieri

Vremea nefavorabilă a dat peste cap programul companiilor aeriene, singura excepție fiind operatorul național Tarom, care a reușit să opereze cursa de duminică seară dinspre București și returul din această dimineață.

În rest, situația a fost critică:

Wizz Air: Zborurile care trebuiau să aterizeze de la Milano (Bergamo) și Roma au fost redirecționate către Aeroportul Iași. Pasagerii au fost transportați ulterior la Suceava cu autocarele. Totodată, în această dimineață au fost anulate trei curse cu plecare din Suceava către Birmingham, Roma și Milano.

AnimaWings: Zborurile pe ruta București – Suceava și retur au fost anulate.

Călătorii afectați de anulări au aglomerat incinta aeroportului, fiind vizibil nemulțumiți de situație. Aceștia au fost reprogramați pentru zboruri ulterioare.

Explicația oficială

Administrația aeroportului a explicat că intervențiile cu material degivrant au fost zădărnicite de rafalele puternice de vânt, care au ajuns până la 55 km/h (30 de noduri).

„Pe fondul temperaturilor negative accentuate și al vântului puternic, în contextul codului galben de vreme rea, procesul de îngheț la nivelul pistei s-a accentuat. Componenta de vânt a favorizat reînghețarea rapidă a suprafeței tratate, afectând temporar aderența”, au transmis oficialii aeroportului, subliniind că siguranța pasagerilor este prioritară.

Situația actuală

Potrivit ultimelor informații, vântul a scăzut în intensitate în cursul dimineții, iar echipele tehnice au reușit să readucă pista la parametrii optimi. În acest moment, aeroportul este operațional.

