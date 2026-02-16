Deși a fugit din țară în 2015, unul dintre cei mai notorii organizatori de scheme de evaziune fiscală cu petrol a figurat constant în evidențele Poliției Române ca urmărit internațional.

Vestea decesului a fost făcută publică de fiica acestuia, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Deși fusese localizat și reținut în Budapesta, unde deținea mai multe imobile, demersurile pentru extrădarea sa în România s-au lovit de un blocaj juridic: dubla sa cetățenie (română și maghiară) a împiedicat transferul său în fața autorităților de la București.

Având în vedere politica Ungariei de a refuza extrădarea propriilor cetățeni, Racz Attila a reușit să evite executarea pedepsei. Deși a scăpat de încarcerare, acesta a figurat până în ultima clipă cu statutul de fugar în evidențele autorităților din România.

Pe lângă dosarul în care a primit condamnarea de 7 ani, parcursul infracțional al lui Racz Attila a inclus și alte cauze penale. Printre acestea se numără și o anchetă de amploare instrumentată de DNA Constanța, în care bărbatul a fost vizat pentru activități similare.

