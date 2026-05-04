Deși Florin Piersic este unul dintre cei mai iubiți actori din România, viața personală a familiei sale nu este întotdeauna în centrul atenției. Dacă Florin Piersic jr este bine cunoscut publicului, fiul cel mic al marelui artist, Dani Piersic, a ales discreția și o viață departe de lumina reflectoarelor.

Recent însă, Dani Piersic a atras atenția după ce a publicat imagini rare cu mama sa, Anna Szeles, surprinzând momente speciale petrecute în familie.

Mesaj plin de emoție pentru cele mai importante femei din viața lui

Dani Piersic a împărtășit pe rețelele de socializare fotografii realizate într-un restaurant cu design istoric, unde s-a aflat alături de mama și soția sa. Alături de imagini, acesta a transmis un mesaj emoționant, în care și-a exprimat recunoștința și dragostea față de cele două femei importante din viața lui.

„La mulți ani de Ziua Mamei celor mai minunate două femei și mame! Două mame uimitoare… și cumva am ajuns eu la amândouă. La mulți ani de Ziua Mamei!”, a scris el.

Dani Piersic locuiește în Viena

Dani Piersic este fiul lui Florin Piersic și al actriței Anna Szeles, care au avut o relație de aproximativ 10 ani. Deși au divorțat când acesta era copil, cei doi au rămas în relații bune și s-au implicat în creșterea lui.

Astfel, Dani a crescut aproape de ambii părinți și a vorbit mereu cu respect și recunoștință despre ei, menținând o legătură strânsă atât cu mama, cât și cu tatăl său.

În prezent, Dani Piersic locuiește în Viena, unde și-a construit o viață de familie liniștită. Este căsătorit și tatăl a doi băieți, iar momentele petrecute alături de cei dragi reprezintă cea mai mare bucurie pentru el.

