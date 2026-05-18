„Conducătorul autoturismului a pierdut controlul asupra volanului, a avariat șase garduri de protecție care delimitează calea de rulare și a pătruns pe linia de tramvai, blocând circulația vagoanelor STB”, a transmis compania.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Brigada Rutieră a fost sesizată la scurt timp. Potrivit informațiilor Libertatea, în urma verificărilor, poliția a stabilit că șoferul mașinii are 55 de ani și mergea pe Şoseaua Virtuții, dinspre strada Lujerului, către Bulevardul Constructorilor.

Apoi, „în dreptul imobilului cu nr. 51, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers şi a ricoşat în gardurile care separă linia de tramvai de partea carosabilă”, a precizat Poliția.

Din cauza accidentului, șoferul mașinii Hyundai Tucson a fost dus la spital pentru a primi îngrijiri medicale. El a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost că nu consumase băuturi alcoolice.

Tramvaiul 41, unul dintre cele mai importante mijloace de transport în comun din București, asigură legătura între Ghencea (stadionul Steaua) și Piața Presei. Linia a fost deschisă în 1984, pe tronsonul Piața Presei – Pasaj Grant – Crângași, iar în 1987 a fost extinsă până la cartierul Ghencea, pe măsură ce au fost finalizate Pasajul Lujerului și Șoseaua Virtuții. Lungimea totală a traseului este de aproximativ 10 kilometri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE