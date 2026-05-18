La mai bine de două luni de la lansarea ofensivei de căutare „Game Over?!”, autoritățile fac bilanțul: identitatea a 74 dintre cei 100 de suspecți afișați a fost deja aflată. Dintre aceștia, 34 s-au predat singuri la poliție, iar ceilalți 40 au fost recunoscuți de cetățeni în urma ponturilor trimise, transmite Poliția olandeză într-un comuniat de presă.

Poliția și Parchetul din Olanda își exprimă recunoștința pentru toate informațiile primite în această acțiune specială de urmărire, îndreptată împotriva infractorilor care se dau drept asistenți bancari sau falși polițiști, precum și a celor care retrag bani de la bancomate sau colectează carduri bancare.

Campania a generat peste 500 de ponturi din partea cetățenilor. Până în prezent, 38 dintre suspecți au fost deja audiați. În celelalte cazuri, investigațiile sunt încă în desfășurare sau audierile urmează să fie programate. Suspecții au vârste cuprinse între 14 și 42 de ani, media de vârstă fiind de doar 22 de ani.

Potrivit poliției, această acțiune demonstrează că o colaborare strânsă între cetățeni, poliție și Ministerul Public funcționează excelent. Campania a atras o atenție masivă: site-ul dedicat a fost vizitat de peste 2 milioane de ori, iar postările de pe rețelele sociale și ecranele digitale din spațiile publice au ajuns la zeci de milioane de oameni, atât în țară, cât și în străinătate.

„Scopul Game Over?! este, prin urmare, identificarea și urmărirea penală a suspecților. Prin identificarea a 74 de suspecți, acest obiectiv a fost atins din plin și, până în prezent, putem vorbi despre o ofensivă de investigație reușită. Suntem foarte mulțumiți și recunoscători pentru tot ajutorul pe care l-am primit de la cetățeni,” a declarat Anne Jan Oosterheert, responsabilă cu criminalitatea online în cadrul poliției.

Imaginile cu ceilalți 26 de suspecți rămași neidentificați sunt în continuare publice pe internet. Ponturile pot fi trimise în continuare prin intermediul paginii de campanie sau la linia telefonică gratuită pentru urmăriri, iar suspecții încă au posibilitatea de a se preda de bunăvoie.

