„Noi susținem mai multe variante. Oricare dintre ele poate, până la urmă, să fie aleasă de președintele Nicușor Dan. Sigur că prima variantă cu care am venit este cea pe care o știți cu toții: că putem să facem parte din aceeași coaliție, dar fără Ilie Bolojan ca prim-ministru”, a afirmat primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, la Antena 3.

Ea a adăugat că o soluție acceptată de PSD este un premier din partea PNL, pentru că acest partid trebuia să dea prim-ministrul până în aprilie 2027, dacă nu se rupea coaliția, dar nu a exclus varianta unui Guvern condus de un premier tehnocrat, însă în anumite condiții.

„Există și varianta unui premier tehnocrat, dar nu orice fel de variantă. Adică nu respingem din start ideea de a exista un premier tehnocrat, cu o majoritate consolidată în Parlament, din partidele proeuropene, dar nu s-a discutat deocamdată niciun nume”, a subliniat Lia Olguța Vasilescu.

În privința variantei vehiculate în presă, anume că Delia Velculescu, economista cunoscută drept „doamna de fier” a FMI, ar putea fi o soluție pentru viitorul premier, primarul Craiovei a spus că nu o cunoaște, subliniind că „dacă vine cu aceleași idei ca Ilie Bolojan, e clar că nu are rost”.

„Nu știu cine este doamna al cărei nume se vehiculează, dar cred că premierul ar trebui să cunoască realitățile din România. Apoi, va trebui să se așeze la masă cu partidele politice, cu un program de guvernare în față, să vedem ce idei are. Deocamdată, neștiind numele, nici nu are rost să fac supoziții pe această temă. Sigur, am putea să acceptăm, dar, v-am spus, depinde foarte mult cine este nominalizarea și ce program are. Dacă vine cu aceleași idei ca Ilie Bolojan, e clar că nu are rost. Nu o cunoaștem pe doamna respectivă. Eu, cel puțin, nu am auzit de doamna. Nu știu dacă și colegii mei o cunosc, nu cred”, a explicat Olguța Vasilescu.

De altfel, surse de la vârful conducerii PSD au precizat luni, 18 mai, pentru Libertatea, că nu se pune problema ca social-democrații să o accepte pe Delia Velculescu, pe care nu o consideră o „variantă potrivită” pentru funcția de premier în viitorul Guvern.

Olguța Vasilescu a mai afirmat că, „dacă este ca PSD-ul să dea premierul României, acesta va fi liderul partidului, domnul Sorin Grindeanu”.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a început consultările la Palatul Cotroceni cu partidele politice pentru a decide numele viitorului premier care să formeze un Guvern, după ce Executivul condus de Ilie Bolojan (PNL) a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR.

