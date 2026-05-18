Motivul pentru care casa este oferită gratuit

Programul Demolition Delay Bylaw al insulei este motivul acestui acord neobișnuit. Scopul său este de a încuraja relocarea caselor în loc să fie demolate și să contribuie la creșterea deșeurilor, relatează cotidianul american New York Post.

„De ce să aruncăm aceste case la groapa de gunoi când cineva le poate folosi?”, a declarat Shelly Lockwood, agent imobiliar la Pepper Frazier Real Estate, pentru Realtor.com.

Casa, care are trei dormitoare, două băi și o suprafață de 161 metri pătrați, este situată pe un teren de 0,42 hectare, departe de linia țărmului, ceea ce o ferește de eroziunea frecventă pe insulă.

Ce trebuie să facă persoanele interesate

Cei interesați trebuie să trimită o scrisoare de intenție comisarului de construcții al orașului și actualului proprietar al casei.

Terenul pe care se află proprietatea s-a vândut ultima dată în urmă cu aproximativ șase luni. Lockwood a explicat că terenurile sunt atât de valoroase pe insula situată în apropiere de Cape Cod, încât mulți cumpărători achiziționează case doar pentru a avea acces la loturile respective.

„Pentru că valoarea terenului este atât de mare, pentru că aproape că nu mai există terenuri libere pe insulă – oamenii cumpără o casă pe care nu o doresc doar pentru teren”, a spus ea.

Costurile relocării unei case variază între 150.000 și 500.000 de dolari

Costurile relocării unei case variază între 150.000 și 500.000 de dolari sau chiar mai mult, dar având în vedere că prețul mediu al unei case pe Nantucket este de 4,4 milioane de dolari, iar terenurile neconstruite costă în jur de 1,65 milioane de dolari, această oportunitate poate reprezenta o afacere excelentă, scrie New York Post.

„Când apar astfel de oferte, sunt extrem de căutate”, a adăugat Lockwood.

„Cine nu și-ar dori o casă pentru aproximativ 150.000 de dolari doar pentru costurile de mutare? Le iei imediat dacă ai ocazia; este o afacere excelentă”.

În Germania, o casă istorică din Gauting, o localitate din apropierea orașului München, este oferită gratuit. Deși sună prea frumos ca să fie adevărat, această ofertă vine cu condiții stricte: viitorul proprietar trebuie să demonteze casa de aproape 200 de metri pătrați, să o transporte și să o reconstruiască pe un alt teren.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE